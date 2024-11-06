栾川县：特产变甄选 山野也流金

寒冬时节，栾川县白土镇群山环绕、万物冬藏。暖阳下，房前屋后、阡陌坡边，一片片柿子林疏密有致，家家户户皆风景。

柿子醋生产现场

寒冬时节，栾川县白土镇群山环绕、万物冬藏。暖阳下，房前屋后、阡陌坡边，一片片柿子林疏密有致，家家户户皆风景。

破碎、酿造、灌装……走进洛阳市柿王醋业有限公司，一端是红艳艳的柿子“喂入”产线，一端是香甜浓郁的柿子醋“鱼贯而出”。

“又是一个丰收年！”行走在车间一线，柿王醋业董事长雷辉辉充满憧憬。印上“栾川印象”标识，摆上栾川县城货架，走进游客的购物车和后备厢，酸甜爽口的柿子醋由此“奔赴”大江南北。

“嵌入‘栾川印象’大品牌，让柿子醋与地域特色、浓浓乡愁联系起来，提升了品牌形象，增强了感情共鸣，今年销量预计再增长一成多！”雷辉辉干劲十足。

“栾川印象”旗舰店

栾川山清水秀，素有“四河三山两道川、九山半水半分田”之说。鬼斧神工的地势，孕育着数不清的乡土珍馐，却也曾面临“酒香巷深”的困境。

“以前，土特产深居山区，‘藏得太深’不说，加工水平不高，品质良莠不齐，难以形成口碑，长期处在产业链前端、价值链低端。”说起土特产“出山”“升级”的瓶颈，栾川县农业农村局副局长卫伊峰扼腕叹息。补短板、强链条、富乡民，关键在品牌化运营，农产品区域公用品牌“栾川印象”应运而生。

车水马龙间，位于凤凰天街的“栾川印象”旗舰店格外显眼。从黑亮细腻的木耳，到醇香甘甜的小米，再到口感沙绵的板栗，置身这里，仿若走进大自然的博物馆。“大品牌、一站式，放心又方便。”领略过老君山金顶的震撼，游客裘先生临走顺手带走两袋特产，“想让亲友尝尝熊耳山腹地独一无二的味道”。

眼下，“栾川印象”聚集13家龙头企业和数百个农村合作社，统一运营、品质溯源、品牌推广，让4大类目150余款优质农产品从“土味”特产变成精致“甄选”，成为当地农业“金名片”。“近几年营收基本上每两年翻一番。在去年营收1.8亿元基础上，‘栾川印象’今年预计一举突破3亿元。”卫伊峰说。

销路拓宽、需求增长，带来上游特产价格的“水涨船高”。白土镇王梁沟村村民郑留生家中，房前屋后十余棵柿子树成了“提款机”“聚宝盆”。“以前4毛一斤，随缘卖给游客。现在还能用来酿醋、做柿饼，块头大的牛心柿最高卖到4元一斤，‘望天收’也能年赚4000元。”郑留生心中满是获得感。

晾晒柿子

目前，“栾川印象”拥有订单式生产基地101个，带动全县发展食用菌6500万袋、中药材30万亩、核桃板栗等林果40万亩。随着农业产业化水平的有效提升，全县农民人均可支配收入增幅稳定超过10%，实现“一个特产成就一个产业，一个产业富裕一方百姓”。

好故事不止于此。

货车穿梭、厂房林立……当下，走进庙子镇，136亩的栾川印象田园综合示范区雏形已现。集科技研发、智能制造、体验销售等于一体，示范区正着力打造土特产深加工“试验室”“集聚区”“展示厅”。

乘势而上，在传统柿子醋基础上，柿王醋业迎合年轻人需求，开发出柿子醋口服液、精华霜等新品。雷辉辉介绍，产品通过提取柿子叶中的天然抗氧化剂——黄酮，并将其创新应用在美容、保健领域，“圈粉”年轻一代，推动栾川土特产走向更广阔的天地。

从“原汁原味”到“多汁多味”，探索土特产新的“打开方式”，栾川农业新一轮升级，就在不远的前方！（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李晓博 文/图）