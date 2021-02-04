老城十字街夜市关闭 洛邑古城景区闭园

刚刚，洛报融媒记者从老城区新冠肺炎疫情防控指挥部获悉，为有效遏制和降低疫情传播风险，切实筑牢“外防输入、内防反弹、人物同防”的坚固防线，即日起至9月1日，该区的洛邑古城景区闭园，十字街夜市关闭。
刚刚，洛报融媒记者从老城区新冠肺炎疫情防控指挥部获悉，为有效遏制和降低疫情传播风险，切实筑牢“外防输入、内防反弹、人物同防”的坚固防线，即日起至9月1日，该区的洛邑古城景区闭园，十字街夜市关闭。
刚刚，洛报融媒记者从老城区新冠肺炎疫情防控指挥部获悉，为有效遏制和降低疫情传播风险，切实筑牢“外防输入、内防反弹、人物同防”的坚固防线，即日起至9月1日，该区的洛邑古城景区闭园，十字街夜市关闭。辖区餐饮店不允许堂食，流动摊位不得外出经营，东西大街严禁占道经营。(洛报融媒记者 王博东)
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