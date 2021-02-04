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阿里巴巴天天正能量联合洛阳晚报推出“正能量获奖故事IP开放计划”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.17 08:54

　　为了带动社会上更多人一起参与到正能量的传播行动中来，让凡人善举得到更充分展现，让“小而美”的感动触及更多人心，自即日起，阿里巴巴天天正能量联合洛阳晚报在内的全国30多家媒体，正式启动“凡星满天——天天正能量获奖故事IP开放计划”，诚邀社会上有能力、有爱心的个人或团队，对正能量获奖故事进行艺术化的再创作。

　　艺术源于生活，真善美无处不在。此次，“凡星满天——天天正能量获奖故事IP开放计划”继续将目光对准来自民间的小人物，他们平平凡凡，却个个温暖善良、有情有义，如同满天的“凡”星，闪烁着微光，化育着人心。而这一次，阿里巴巴天天正能量希望通过艺术再创作的方式，将这些暖心的故事重新演绎，让满天“凡”星汇成灿烂星河，绽放出更耀眼的光芒。

　　本次活动面向全社会开放，大专院校影视传媒、导演编剧等相关专业在校学生，专业视频创作者、在线工作者、草根原创作者，视频爱好者、专业的视频制作平台及团队等，均可报名参与。

　　活动期间，天天正能量所有获奖故事IP将面向全社会开放，参与创作者可以选择其中任何一个获奖故事IP进行艺术再创作，每个获奖故事的具体内容可关注天天正能量公众号(ID：zhnlali)获取，或者进入天天正能量官网(now.taobao.com)查询。为了方便创作者更精准地找到合适的题材，天天正能量工作人员结合故事的影响力、传播力、社会示范价值等维度精选了200个经典正能量故事IP供创作者优先选择，可通过天天正能量官网首页右侧的“公益项目”导航栏进行下载。

　　活动最后，天天正能量将根据作品网上传播情况及评委投票，从所有参评作品中评选出一等奖5名、二等奖10名、三等奖15名、优秀奖20名，颁发荣誉证书和奖金，奖金分别为2万元、1万元、5000元、1000元不等。其中特别突出的作品，还将获得天天正能量平台重点传播推广的权益。此次活动作品征集时间为即日起至12月31日。

　　参评作品的具体形式不限，可以是微电影、纪录片，也可以是动画、沙画等多种艺术表现形式，要求形式新颖，倡导独特风格、主题鲜明、情感丰富、有一定的视觉冲击力。

　　需要特别提醒的是，所有有意参与本次活动的创作者，须提前向天天正能量平台报名。报名成功后，天天正能量工作人员会第一时间与创作者联系，协助创作者确定相关选题及创作形式，并提供更加详尽的案例信息，方便创作者在12月31日截止日前顺利完成相关作品的创作。

　　报名方式：通过天天正能量官方邮箱zhengnengliang@alibaba-inc.com或者天天正能量公众号(ID：zhnlali)提交报名信息。（记者 王若馨）
[ 责任编辑：苑曼琳]
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