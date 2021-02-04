洛阳实施区域合作示范行动 打造高水平协作开放都市圈

以洛阳都市圈建设加速打造区域合作竞争新优势，是我市构筑双向开放新格局的重要途径。今年以来，我市通过实施区域合作示范行动，打造高水平协作开放都市圈。

以洛阳都市圈建设加速打造区域合作竞争新优势，是我市构筑双向开放新格局的重要途径。今年以来，我市通过实施区域合作示范行动，打造高水平协作开放都市圈。

开放通道，实现都市圈共享共用

昨日10时45分，来自济源市的吴远程登上了洛阳至上海的航班。最近两年，吴远程因为工作原因经常往返上海，每次都会选择来洛阳乘机。

“从我家到洛阳北郊机场只需要1个多小时，到新郑机场至少得2个半小时，而且洛阳机票更便宜，真是太方便了。”吴远程说。

今年以来，我市一方面稳步提升国内航线、航班运行水平，新增洛阳至贵阳、张家界、银川航线，与柬埔寨吴哥航空签署合作备忘录，上半年洛阳机场旅客吞吐量65.78万人次，同比增长99%，已恢复到疫情前水平；另一方面，我市还积极筹备开展国际航空货运业务，上半年洛阳机场货运吞吐量450吨，同比增长62.2%。

推动洛阳一类航空口岸扩大开放，只是洛阳都市圈在开放通道共享共用方面的一个缩影。

市商务局相关负责人表示，下一步，我市将联动洛阳都市圈城市建立对外贸易资源信息共享平台，带动洛阳都市圈优势产业通过本地窗口开展进出口贸易；支持洛阳都市圈企业进驻自贸区洛阳片区、洛阳综合保税区，享受税收及货物通关便利化等政策举措；支持洛阳都市圈城市申请成为自贸区洛阳片区联动区，让自贸区洛阳片区先行先试制度创新成果优先在洛阳都市圈复制推广。