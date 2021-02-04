明日起，洛阳市规划展示馆恢复开放

刚刚，洛报融媒记者从洛阳市自然资源和规划局了解到，根据当前疫情防控的总体形势和上级的工作部署，洛阳市规划展示馆在严格落实疫情防控措施的前提下，将于8月25日(星期三)起有序恢复开放。

刚刚，洛报融媒记者从洛阳市自然资源和规划局了解到，根据当前疫情防控的总体形势和上级的工作部署，洛阳市规划展示馆在严格落实疫情防控措施的前提下，将于8月25日(星期三)起有序恢复开放。

开放时间：

每周二至周日9:00—17:00，16:30停止入馆，每周一闭馆(国家法定节假日除外)。

开放范围：

一楼、二楼、三楼所有展览正常开放，总规模型沙盘秀、5D影院、飞行影院、能量单车、赛道英雄等易形成人员聚集区域暂不开放。

入馆方式：

1.参观预约方式：疫情防控期间实行网络实名预约制参观，每日预约限额500人。只接受散客(个人)预约，不接待5人以上团体。市民可提前关注洛阳规划展示馆微信公众号，分时段预约参观。未预约者不得入馆。

第一步：关注“洛阳市规划展示馆”微信公众号(lysghzsg)。

第二步：点击底部菜单——“微信预约”——“参观预约”，预约成功后，凭预约成功页面入馆参观。

对于无智能手机且无法由他人代为预约的老年人、未成年人，可出示身份证登记后入馆。