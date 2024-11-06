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“洛阳关节”闪耀大湾区“海上长虹”！双瑞特装百余套桥梁支座产品成功配套黄茅海跨海通道
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.16 08:19

黄茅海跨海通道正式通车后，车辆行驶在黄茅海大桥上(新华社发)

　　昨日，记者从中国船舶集团七二五所中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限公司获悉，该企业为近日正式通车的黄茅海跨海通道提供了百余套桥梁支座产品，用高品质“洛阳制造”护航大湾区“海上长虹”安全运行。

　　黄茅海跨海通道是《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布后首个开工的跨海通道工程，也是继港珠澳大桥、深中通道之后，粤港澳大湾区又一跨海通道重大工程。作为连接广东珠海与江门的关键纽带，该通道全长约31公里，其中跨海段长度约14公里，设置高栏港大桥、黄茅海大桥两座主桥。

　　在中标黄茅海跨海通道桥梁支座项目后，双瑞特装发挥深耕桥梁安全装备数十年的经验积累与技术优势，联合科研和设计单位，高标准组织研发及生产工作。

　　企业为黄茅海跨海通道提供的百余套桥梁支座，素有“桥梁关节”之称，是连接桥梁上部结构和下部结构的关键部件，主要应用于黄茅海大桥、高栏港大桥、中引桥等处。

　　该系列产品如同人体关节，拥有支撑、限位等功能，能够通过传递桥梁上部荷载，约束梁体正常位置，与黄茅海跨海通道相关技术装备形成配合，从而有效优化桥梁力学性能，降低风力或地震对桥梁的影响，护航跨海通道在全球台风发生频率最高区域之一的黄茅海海域中安全运行。

　　“此次成功配套黄茅海跨海通道关键区域，加上港珠澳大桥、深中通道，使得我们的桥梁安全装备产品已在大湾区三个‘超级工程’中全部投用，充分验证了企业的创新实力和行业引领地位。”双瑞特装相关负责人表示。

　　近年，双瑞特装持续强化技术攻关，在桥梁抗震分析、特殊工况桥梁支座产品研发和制造技术等领域不断创新，桥梁支座产品配套多个国家重点工程，并在共建“一带一路”倡议引领下，接连在马尔代夫中马友谊大桥、孟加拉国帕德玛大桥等重大国际合作项目中展示“洛阳制造”风采。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 徐兆琦 王澍)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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