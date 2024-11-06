洛阳八斗才乐队登上央视《开门迎春晚》

近日，《开门迎春晚》节目在央视综艺频道首播，来自我市的八斗才乐队亮相该节目，并凭借一首豫剧摇滚《夸青天》，获得了“蛇年春晚推荐卡”。

八斗才乐队亮相《开门迎春晚》(受访者供图)

近日，《开门迎春晚》节目在央视综艺频道首播，来自我市的八斗才乐队亮相该节目，并凭借一首豫剧摇滚《夸青天》，获得了“蛇年春晚推荐卡”。

作为2025年中央广播电视总台蛇年春晚的创新衍生季播节目，《开门迎春晚》秉持“开门办春晚”的宗旨，广泛征集社会各界的优秀作品、感人故事和创意灵感，旨在邀请全民共同参与，打造一场精彩的蛇年春晚。

在当晚的节目中，由樊玟璐、李春波、王峰、林昌钧、李曦璇组成的八斗才乐队，与河南著名豫剧演员张晓英、李根旺，一同表演了豫剧摇滚《夸青天》。

“《夸青天》是传统豫剧与现代摇滚的跨界混搭，能在央视的舞台上展现这种创新的艺术形式，我们既开心又激动。”八斗才乐队主唱樊玟璐说。

这并不是八斗才乐队第一次将传统豫剧与现代摇滚相融合。去年春节档，《满江红》领跑票房，其配乐“豫剧+摇滚”随之火爆出圈，给观众留下了深刻的印象，影片中“豫剧味道”的部分配乐就由八斗才乐队参与制作。

“戏曲是中华优秀传统文化的结晶，豫剧是河南戏曲的代表。”樊玟璐说，在当今传统文化热的背景下，越来越多的年轻人爱上传统文化，传承至今的豫剧正是他们创作取之不竭的源泉。

在八斗才乐队成员看来，“豫剧+摇滚”的艺术表现形式既保留了传统豫剧的特色，又融入了现代摇滚音乐的元素，通过明快的节奏、浓郁的地方特色和独特的表现力，使得整个表演更加生动、有力。

樊玟璐说，2010年，他们就曾创作摇滚版的《朝阳沟》，尝试将板胡演奏与吉他、贝斯等混搭后重新编曲，在戏曲韵味中加入更浓烈的感情色彩。

此后，八斗才乐队一直致力于将传统豫剧与摇滚相融合，他们的代表作《孙子兵法》《东游记》等将民乐、豫剧等和摇滚进行“嫁接”，与《夸青天》及《满江红》的豫剧配乐有异曲同工之妙。

“今后，我们还想对更多的曲目进行创新式改编，将豫剧、民乐与各类音乐艺术结合，为古老的戏曲注入时代音符，让更多的年轻人了解和爱上戏曲这一优秀传统文化。”樊玟璐说。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华)