第15届城市规划历史与理论高级学术研讨会在洛举行

14日、15日，第15届城市规划历史与理论高级学术研讨会暨2024年中国城市规划学会城市规划历史与理论分会年会在我市举行。来自全国高等院校、研究机构等规划管理、规划设计领域的专家学者，围绕“都城规划历史与理论”主题，进行深入研讨交流。

刘涛

14日、15日，第15届城市规划历史与理论高级学术研讨会暨2024年中国城市规划学会城市规划历史与理论分会年会在我市举行。来自全国高等院校、研究机构等规划管理、规划设计领域的专家学者，围绕“都城规划历史与理论”主题，进行深入研讨交流。

此次会议由中国城市规划学会、东南大学建筑学院主办，中国城市规划学会城市规划历史与理论分会、洛阳市自然资源和规划局承办，是国内城市规划领域重要学术会议之一。

洛阳，作为十三朝古都，从古至今在城市规划上有着独特的演变进程。在活动现场，不少专家学者以洛阳为研究范例，从历史与现在的延续呼应、与其他古都的对比等角度，深入分析洛阳的城市规划理念。

刘涛：从多宫制向单一宫制转变的汉魏洛阳城

“汉魏洛阳城是形制变化最为频繁复杂的都城。”中国社会科学院考古研究所洛阳汉魏城考古队队长刘涛以考古领域专家身份跨界分享，结合汉魏洛阳城的考古发现，分析其规划理念和布局思想。

刘涛认为，作为中国最重要的都城之一，汉魏洛阳城的规划理念和布局思想，在中国古代都城发展史上具有承上启下的重要地位。其中，“建中立极”“天人合一”思想，在其宫城布局和功能分区中有明显继承体现。

“汉魏洛阳城在延续之前的都城布局基础上，结合宫城主要轴线、坊市分区等进行调整，形成了从多宫制向单一宫制的转变。这是汉魏洛阳城形制变化的一个重点，对后世都城的规划布局也产生了深远影响。”刘涛说，近20年对汉魏洛阳城遗址的系统考古工作，极大地丰富了人们对汉魏洛阳城宫城内部空间结构和功能划分的认识，也对深入理解历史上的都城规划思想提供了有力的考古依据。