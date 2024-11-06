“洛阳球王”乒乓球争霸赛年终总决赛将于21日、22日举行

经过两天的激烈争夺，昨日下午，2024年“洛阳球王”乒乓球争霸赛第四赛季决赛在洛阳市体育中心体育馆圆满落幕。3个组别总计24名选手成功晋级年终总决赛。
经过两天的激烈争夺，昨日下午，2024年“洛阳球王”乒乓球争霸赛第四赛季决赛在洛阳市体育中心体育馆圆满落幕。3个组别总计24名选手成功晋级年终总决赛。
经过两天的激烈争夺，昨日下午，2024年“洛阳球王”乒乓球争霸赛第四赛季决赛在洛阳市体育中心体育馆圆满落幕。3个组别总计24名选手成功晋级年终总决赛。
2024年“洛阳球王”乒乓球争霸赛由洛阳市体育局、洛阳日报报业集团、洛阳市体育总会主办，洛阳市全民健身中心、各县区教育体育局、洛阳市乒乓球协会、洛阳网承办，各县区乒乓球协会协办。自今年3月开赛以来，该项赛事成功举办了四个赛季，吸引各地乒乓球爱好者积极报名，赛事影响逐步扩大，赛事水平逐步提高，引发社会广泛关注。
主办方介绍，12月21日、22日，2024年“洛阳球王”乒乓球争霸赛年终总决赛将在洛阳市体育中心体育馆上演。届时，四个赛季的高手将济济一堂，向年度最高荣誉发起冲击。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 焦小娟)
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