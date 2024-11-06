大风暂时“退场” 洛阳本周多晴好天气

今日洛阳晴天间多云，偏西风2级～3级，气温-1℃～12℃。
今日洛阳晴天间多云，偏西风2级～3级，气温-1℃～12℃。
刚刚过去的双休日，我市天气晴冷，阳光充足，风力较大。今起，大风暂时“退场”。
市气象台根据最新气象资料分析，未来一周，我市多晴好天气，18日夜里到19日受弱西南气流影响，有弱降水产生。
最近几天天气预报
今日：晴天间多云，偏西风2级～3级，气温-1℃～12℃。
明日：晴天间多云，偏北风3级左右，气温-1℃～9℃。
18日(周三)：晴天转多云，东北风3级左右，气温-2℃～6℃。
19日(周四)：阴天转多云，偏南部分地区有零星小雨雪或雪，气温-1℃～4℃。
20日(周五)：晴天间多云，气温-2℃～8℃。
21日(周六)：晴天间多云，气温-3℃～4℃。
22日(周日)：晴天到多云，气温-3℃～5℃。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博）
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