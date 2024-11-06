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以民宿集群解锁“振兴密码”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2024.12.16 08:29

　　冬日里，老君山上的“云栖山居”民宿别有韵味——窗外伊水栾山、重峦叠嶂，窗内好友小聚、茶香四溢，拉满“悠然见南山”的情绪价值。该民宿20多间套房旺季供不应求，一天进账万把块，俨然大自然的“收银台”。像这样的高端民宿在老君山已形成集群效应。

　　民宿集群，不仅仅是民宿物理的集聚、数量的叠加，更是业态的升级和飞跃。民宿集群将单打独斗的民宿集合起来，将住宿、餐饮、旅游、文创和农副产品等“串珠成链”，为游客提供了较为完整的度假体验，形成了消费闭环。同时，民宿抱团组群，实现资源共享、品牌联合、共同引流，就能产生更大的发展势能。

　　民宿集群是乡村旅居的新风口，谁抓住了发展机遇，谁就能解锁乡村的“振兴密码”。近年来，我市以民宿集群为牵引，抢抓民宿风口，提速乡村旅居产业发展。在栾川县，升级民宿业态，打造重渡沟、老君山等四大区域民宿集群，给游客带来“伏牛山居”慢生活，用体验“不一样”的生活方式，让更多人“为一间房赴一座城”；在洛龙区，安业坊民宿集群主打“唐风”，南山民宿组团则主打“田园牧歌”，同时立体布局“野孩子”乐园、文创市集、花卉会客厅、休闲采摘等城郊型多元业态，实现相互引流……从有到优、从优到精，我市民宿产业加快蝶变、富民一方。随着业态的转型升级，抱团作战的民宿集群有望撬动乡村振兴的版图。

　　创新永无止境，转型仍在路上。当前，各地民宿业很火爆，民宿集群发展有机遇也有挑战，面临着更深层次的创新转型。说到创新，宁夏中卫的黄河宿集值得一提，当地除了引入顶级民宿、营地、餐饮、美术馆、文创等品牌，还设立宁夏手工毯店铺、西夏陶吧等非遗项目，形成了吃住行玩购多元业态，产品的独特，加上综艺《亲爱的客栈》的热播，全方位带火了当地的旅游业。今年6月全国民宿均价约250元，而黄河宿集均价2400元。我们不妨学习借鉴，持续创新、优化服务，加快产业升级，让民宿集群走上乡村振兴舞台的“C位”！(洛平)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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