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跟着市级地方“标准”一起学做洛阳味道
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.16 08:25

洛阳浆面条(资料图片)

　　近日，市市场监管局正式发布4项市级地方标准，自2025年1月起实施。这意味着洛阳浆面条、驴肉汤、牡丹燕菜和红烧黄河大鲤鱼4道洛阳特色小吃首次拥有地方标准。

　　记者了解到，作为推荐性地方标准，这4项标准在保持传统及突出特色的前提下，对原料要求、设施设备、制作工艺、感官要求等方面进行了科学规范和细化。如果您想尝试做“家常版”的洛阳特色小吃，可以参考其中的具体制作方法，烹饪出“洛阳味道”，一起学学吧！

　　洛阳浆面条

　　主料：绿豆酸浆、手擀面条

　　辅料(以绿豆酸浆为1公斤的分量为例)：红萝卜丝10克、芹菜丁30克、水发大绿豆15克、水发花生米15克、白菜丝60克、芹菜叶10克、韭花5克、油辣椒5克

　　调料：花椒油、食用盐、猪油适量

　　制作过程

　　第一步：将芹菜丁用盐、花椒油生腌。

　　第二步：将花生米、大绿豆加八角、花椒、茴香、盐等煮熟后放置一旁备用。

　　第三步：锅内倒入酸浆开火，淋入花椒油、猪油，然后用筷子向一个方向不停地搅拌。等到酸浆即将烧开时，放入芹菜叶和面条。

　　第四步：锅内放入少许食盐，等到面条煮熟浮起时，放入红萝卜丝、白菜丝、花生米、大绿豆、芹菜丁，煮片刻捞出即可，可根据个人口味选择放韭花、油辣椒。

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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