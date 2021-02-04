新安县将筹建中国澄泥砚博物馆

洛报融媒记者从近日召开的新安县第十五次党代会上获悉：未来几年，新安县将建成投用千唐志斋新馆，筹建中国书法博物馆、黄河石文化博物馆、丝绸之路关隘博物馆、中国澄泥砚博物馆等特色博物馆。

洛报融媒记者从近日召开的新安县第十五次党代会上获悉：未来几年，新安县将建成投用千唐志斋新馆，筹建中国书法博物馆、黄河石文化博物馆、丝绸之路关隘博物馆、中国澄泥砚博物馆等特色博物馆。

会议透露，未来几年新安县将大力推进新区开发建设，坚持“五区联动”发展，全力建设北部“龙泉新城”、南部“涧滨水城”、东部“汉关文化城”和磁涧片区、铁门片区，开工建设市民之家、文化场馆和新区体育场，着力完善基础设施和功能配套。

在交通方面，新安县将加快实施环城路、黛眉大道、长江大道西延、火炬大道北延、S309改建等路网工程，规划建设龙泉新城客运枢纽、城市公交场站、城乡客运场站。同时，强化区域通联能力，谋划好郑西高铁第二通道新安北站、洛新市域快轨，加快建设万山湖水上码头、八陡山互通立交、连霍高速函谷关站和磁涧站、瀍涧大道西延，强力推动新伊高速、济新高速等建设。

在农文旅融合发展，新安县将培育苏园、黄河神仙湾、华洋科技园、树鑫生态园、大河田园、天兴生态园、多彩乡居、王府庄园等农旅田园综合体，支持黛眉山、青要山创建5A级景区，对龙潭大峡谷景区再提升，加快建设汉关文化城和铁门古镇文化产业园。

在博物馆建设方面，建设千唐志斋新馆，筹建中国书法博物馆、黄河石文化博物馆、丝绸之路关隘博物馆、中国澄泥砚博物馆等特色博物馆，积极创建国家级旅游度假区，全面叫响“来到新安、自然心安”“我在新安等你”旅游品牌。(洛报融媒记者 郭飞飞 通讯员 郭建立)