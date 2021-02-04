洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

新安县北冶镇：爱心防疫包 隔离不隔爱
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.19 08:32

　　近日，新安县北冶镇防疫出新招儿——为隔离家庭量身定制爱心防疫包，有口罩、消毒用品、防疫手册等防疫物资，牛奶、方便面、火腿肠等生活物资，还有儿童彩笔、画纸、书籍等文化物资。截至目前，该镇已发放爱心防疫包104份。此外，该镇还与相关部门联合，为隔离居民免费提供线上心理咨询服务。(记者 赵硕 通讯员 高月 袁绍 摄影报道)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·洛阳市第一人民医院张群生：患者的信任和尊重就是...
  • ·洛阳市中医院何春红：继承创新，中医外科外治有绝活
  • ·洛阳东方医院俞维：守护母婴健康，用爱托起生命希望
    		•
    银耳雪梨汤 养颜又保健
    银耳雪梨汤 养颜又保健
    银耳雪梨汤 养颜又保健
        宅在家里，不妨多吃一些能增强免疫力的食物。
  • ·相见不如上线 逛景只需一键
  • ·相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
  • ·白沙半日闲 好吃又好玩
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市区机动车违停，驾驶人15分钟内...
  • 预计9月底前，洛阳孟津小浪底专线全线...
  • 电动自行车上牌照是否强制买保险？权...
  • 西工区将改造30个老旧小区片区 新建1...
  • 洛阳中州渠整治提升展新颜
  • 博士后来洛阳工作落户 可获20万元安家...
  • 洛阳市体育中心自行车馆改造基本完成 ...
  • 被外交部发言人赵立坚转发！《龙门金...
  • 汝阳县：帮企业“克难”为经济“蓄能”
  • 一户一表的6人及以上家庭，可申请“一...
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    洛阳市体育中心自行车...
    万人助万企进行时：服...
    洛龙区农民茹军军的信...
    古城街道英才社区运用...
    精彩热帖

    昙花一现抵为缘

    兴洛湖美景

    桃花源

    初秋游周山
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605