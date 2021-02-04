新安县北冶镇：爱心防疫包 隔离不隔爱

近日，新安县北冶镇防疫出新招儿——为隔离家庭量身定制爱心防疫包，有口罩、消毒用品、防疫手册等防疫物资，牛奶、方便面、火腿肠等生活物资，还有儿童彩笔、画纸、书籍等文化物资。

近日，新安县北冶镇防疫出新招儿——为隔离家庭量身定制爱心防疫包，有口罩、消毒用品、防疫手册等防疫物资，牛奶、方便面、火腿肠等生活物资，还有儿童彩笔、画纸、书籍等文化物资。 近日，新安县北冶镇防疫出新招儿——为隔离家庭量身定制爱心防疫包，有口罩、消毒用品、防疫手册等防疫物资，牛奶、方便面、火腿肠等生活物资，还有儿童彩笔、画纸、书籍等文化物资。截至目前，该镇已发放爱心防疫包104份。此外，该镇还与相关部门联合，为隔离居民免费提供线上心理咨询服务。(记者 赵硕 通讯员 高月 袁绍 摄影报道)