应对强降雨 新安县严阵以待

刚刚，洛报融媒记者从洛阳市新安县了解到，为有效应对新一轮强降雨，该县全面进入防汛应急状态，全力做好防汛救灾物资储备、应急抢险队伍集结和防汛救援应急演练等各项准备工作。

刚刚，洛报融媒记者从洛阳市新安县了解到，为有效应对新一轮强降雨，该县全面进入防汛应急状态，全力做好防汛救灾物资储备、应急抢险队伍集结和防汛救援应急演练等各项准备工作。(洛报融媒记者 赵硕 文/图 通讯员 高月)