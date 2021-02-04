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洛阳各级党组织和党员干部团结带领广大群众坚决打赢疫情防控硬仗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.19 08:32
近日，在孟津区常袋镇半坡村，党员志愿者对进入村庄的群众测量体温，检查健康码、行程码，登记信息 记者 梅占国 通讯员 李方方 摄

　　夏末秋初，新冠肺炎疫情形势严峻。令人振奋的是，从灾后重建现场，到新冠肺炎疫情防控一线，河洛大地党旗高高飘扬。我市各级党组织和党员干部率先垂范，挺起“铁脊梁”，冲锋在疫情防控第一线，带领广大群众同舟共济，汇聚起众志成城的强大力量，全力构筑疫情防控严密防线，守护好人民群众的生命安全和身体健康。

　　部署——构筑疫情防控严密防线

　　一场疫情防控硬仗在我市紧急打响。市委常委会会议、疫情防控工作专题会议紧锣密鼓召开，市委科学精准部署，落实防控措施，调动防疫物资，稳定市场秩序，外防输入、内控聚集……

　　市委组织部紧急下发通知，号召全市各级党组织和广大党员干部弘扬伟大建党精神，不畏风险、迎难而上，坚决打赢疫情防控硬仗。

　　全市上下，闻令而动。各县(区)委书记躬身入局、靠前指挥，对当地疫情防控工作进行再动员、再部署、再加强、再落实；乡镇(街道)党委书记和村(社区)党支部书记奔赴疫情防控一线，从严从紧从细落实疫情防控各项措施，织密织牢联防联控网。

　　一个又一个共产党员挺身而出，一个个战斗堡垒巍然屹立。各级党组织成立党员突击队、党员志愿服务队，设置党员示范岗，全市党员冲锋在一线。在这个没有硝烟的战场上，鲜红的党旗始终在疫情防控第一线高高飘扬。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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