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妨害疫情防控工作 这仨人为自己的不当言行付出代价
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.18 17:51

　　拒不配合防疫工作、发布虚假信息、编造涉疫信息……正值疫情防控关键期，个别人为自己的不当言行付出代价。民警提醒，疫情防控期间将严厉打击各类违法行为，希望大家共同维护社会秩序。

　　6日21时30分前后，西工公安分局邙岭路派出所接到一起报警称，在洛北办事处史家屯社区一防疫卡点，有人据不配合防疫工作。民警包胜海与同事到达现场时，只见一名中年男子与防疫人员相互拉扯，他们上前强行将双方分开，不料中年男子突然倒地，并大呼“警察打人了”。

　　“我们劝男子站起来有事说事。”包胜海说，可那名男子不听劝，倒在地上耍无赖，工友也在旁边起哄，他们只得向上级寻求支援，男子这才从地上起来。

　　民警得知，该男子姓李，是在附近工地打工的工人，与工友暂住在史家屯社区。当晚，李某喝了两瓶啤酒，返回住处时因未戴口罩被防疫人员拦住，不听劝阻并与防疫人员发生冲突。最终，李某因拒不执行紧急状态下的决定和阻碍执法，被行政拘留10日。

　　9日19时许，洛龙公安分局李楼派出所民警徐文涛也接到一起群众报警称，有人在抖音上说某村有人确诊、村被封等信息，需要民警调查。他与同事李宁很快锁定视频发布者张某。原来，当日上午，张某使用自己的抖音号，发布未经证实的虚假新冠疫情谣言短视频，张某承认错误并删除相关视频。随后，张某因虚构事实、扰乱公共秩序被处罚款500元。

　　近期，伊川县公安局也处置一起涉疫情的警情。7月30日，伊川县葛寨镇的黄某擅自编造涉疫情的不实信息，并发布到微信群中造成不良影响。最终，黄某因扰乱公共秩序被伊川县公安局行政拘留10日并处罚款500元。

　　民警提醒，当前疫情防控工作处于关键时期，警方将依法严厉打击刻意瞒报、谎报疫情、肆意扰乱社会秩序以及造谣、传谣等违法犯罪行为，希望广大群众严格遵守法律法规和疫情防控各项工作措施，共同维护疫情防控期间的社会秩序。(洛报融媒记者 魏巍 通讯员 张国锋 方楚 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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