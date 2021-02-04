古城街道英才社区运用电子问卷新形式 助力疫情防控

姓名、身份证号码、联系电话、行程、外出时间、外出车次……之前，洛龙区古城街道英才社区工作人员为了统计辖区外地返洛居民信息，经常加班加点。“现在，我们推出了电子问卷二维码，外地返洛居民可足不出户、‘零接触’填报个人信息，我们的工作效率也大大提高。”16日，英才社区党委书记、居委会主任赵香梅说。

康佳萌查看居民通过扫二维码填报的信息

姓名、身份证号码、联系电话、行程、外出时间、外出车次……之前，洛龙区古城街道英才社区工作人员为了统计辖区外地返洛居民信息，经常加班加点。“现在，我们推出了电子问卷二维码，外地返洛居民可足不出户、‘零接触’填报个人信息，我们的工作效率也大大提高。”16日，英才社区党委书记、居委会主任赵香梅说。

赵香梅介绍，英才社区人口基数大，入住居民5.3万人，外来人口和流动人口多，近期外地返洛人员多，信息登记工作量较大。根据要求，外地返洛人员要将个人行程信息报给社区的网格长，之后再逐级上报。

“人工填报费时费力，人员接触存在一定风险，我和同事们在工作中反复思考，想做一个电子问卷，让居民‘零接触’填报信息。”22岁的英才社区办公室干事康佳萌说，经过多次测试，他们于14日下午推出电子问卷，并生成电子问卷二维码，辖区外地返洛居民扫二维码即可完成信息填报。

“居民填报后，社区工作人员在后台可看到信息，及时上报。”康佳萌说，该电子问卷二维码推出后，英才社区通过微信群转发和物业、门岗卡点张贴等方式将填报流程广泛向居民介绍。14日晚上，该社区就有400多名居民“零接触”完成填报。截至目前，已有2000多名外地返洛居民完成信息填报。(记者 余子愚 实习生 马晴晴 文/图)