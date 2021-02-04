防控疫情 志愿者同行

16日，在洛龙区关林街道镇北路社区钢厂3号院疫情防控值班点，党员志愿者朱梅芳耐心地为进入小区的居民查验健康码、测体温，提醒大家戴好口罩。

16日，在洛龙区关林街道镇北路社区钢厂3号院疫情防控值班点，党员志愿者朱梅芳耐心地为进入小区的居民查验健康码、测体温，提醒大家戴好口罩。镇北路社区毗邻关林市场，人员流动性强，疫情防控任务重。该社区党组织化压力为动力，号召党员和热心群众参与防控一线，同心抗疫。目前，该社区共招募党员愿者12人、大学生志愿者8人。这些志愿者与社区工作人员一起，共同构筑起疫情防控严密防线。(记者 郭飞飞 通讯员 于潘峰 摄影报道)