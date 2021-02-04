助力疫情防控 孟津区一家八口组团当志愿者

这两天，孟津区的孙洪涛与家人因参与志愿服务在网上火了。当地进行核酸检测采样，志愿者人手紧张，孙洪涛拉上爱人、哥哥等一家8口，组团在现场帮忙维持秩序。

这两天，孟津区的孙洪涛与家人因参与志愿服务在网上火了。当地进行核酸检测采样，志愿者人手紧张，孙洪涛拉上爱人、哥哥等一家8口，组团在现场帮忙维持秩序。

孙洪涛今年41岁，孟津区麻屯镇王村人。17日上午，记者联系到孙洪涛时，他正在本村村口的防疫卡点执勤。“核酸检测采样已结束。”孙洪涛说，他是市神鹰救援队孟津大队的一员，前不久，不少村庄组织核酸检测采样，接受采样的人较多，他和队友作为志愿者到场维持秩序。

14日，麻屯镇机场西路又设立防疫点，要对近期从外地返洛人员进行核酸检测采样。孙洪涛说，到场接受采样的人会更多，志愿者人手不够，他决定叫上家人来帮忙。“爱人没参加过公益活动，这次恰好是个机会，3个孩子也愿意参加。”孙洪涛说，他的哥哥、嫂子还有爱人的姐姐也报名参加志愿者活动。

当日一早，孙洪涛等8人来到现场维持秩序，提醒大家保持一米距离、戴口罩。因现场人较多，他们需要不停走动，一直忙到下午6点才结束。当日，共有2000多人接受核酸检测采样。第二天，他们又在现场忙活了一天，不少人对他们竖起大拇指，还有人将他们拍下来发到网上，受到众多网友点赞。

孙洪涛的爱人宋利萍说，参与此次志愿服务虽然累，但很有成就感，尤其对于孩子来说是难得的体验。今后若有机会，他们还将参与类似的志愿服务活动。(记者 魏巍)