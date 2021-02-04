洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

脱贫户捐款被婉拒 改当志愿者助力疫情防控
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.18 08:22

　　最近，伊川县城关街道办将一笔爱心款退还给捐款人张强娃。张强娃是脱贫户，日子过得大有起色，为了回报社会捐出200元。捐款被退回后，他加入疫情防控志愿者的队伍，助力疫情防控。

　　13日上午，雨时下时停，在伊川县城关街道办瓦北社区防疫卡点，张强娃与防疫志愿者正在值班。提醒进出人员戴口罩、查验行程码……尽管行动不便，张强娃工作起来仍很认真投入。

　　今年50岁的张强娃是瓦北社区人，因患有先天性小儿麻痹症肢体残疾，失去劳动力，于2017年10月被认定为建档立卡贫困户。“那时家里是真穷。”回首过去，他有些不好意思，三间房中有两间属于危房，屋里没有像样的家具家电。

　　自脱贫攻坚战打响以来，城关街道办工作人员刘承龙成为张强娃的帮扶人。从新大牧业带贫、产业扶持、到户增收到低保补贴、残疾人双向补贴和驾驶证补贴，刘承龙依照相关扶贫政策，没少帮张强娃的忙。2019年11月，张强娃成功领到脱贫光荣证。如今，他骑着三轮摩托车在县城接零活儿，还掌握了配钥匙的手艺，经过努力，他已经搬进两室一厅的新房，家电一应俱全，日子过得有声有色。

　　张强娃说，如果没有党和政府的政策扶持，没有帮扶干部的帮助，没有乡邻们的帮衬，他的生活就不会发生巨变。眼下，社区干部、群众在疫情防控一线值班，他也想帮帮忙。5日上午，他向刘承龙发过去200元微信红包，希望用这笔钱购买防疫用品。

　　“收到张大哥的爱心款很意外。”刘承龙说，他与领导商量后决定，张强娃的生活刚有起色，这笔钱不能要。于是他向张强娃表示感谢，爱心款予以退还。张强娃坚持要帮忙，于是自愿到卡点当防疫志愿者。

　　张强娃说，早上8时到岗，值班至下午4时。“工作不累，主要是操心。”张强娃说，平时白天忙，他晚上过来值班多一些，能为防疫工作做点事，他感到既高兴又满足。(记者 魏巍 通讯员 李战国)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·高龄产妇遇“狠心”医生 这个结局很暖心
  • ·八旬老人出现心包积液 竟是甲状腺惹的祸
  • ·医生：嘴角长唇疱疹一周左右可自愈 会传染
    		•
    银耳雪梨汤 养颜又保健
    银耳雪梨汤 养颜又保健
    银耳雪梨汤 养颜又保健
        宅在家里，不妨多吃一些能增强免疫力的食物。
  • ·相见不如上线 逛景只需一键
  • ·相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
  • ·白沙半日闲 好吃又好玩
    		•
    		 
    新闻排行
  • 大河荟项目加紧推进
  • 家长注意！2021年洛阳民办小学、初中...
  • 倒车盲区有多大？洛阳交警带您一探究...
  • 市委召开专题会议 研究招商引资和产业...
  • 翻身、擦洗、穿衣、喂饭、按摩……洛...
  • 向“绿”发展！洛宁以好生态为幸福感...
  • 1分30秒护送器官出港！洛阳北郊机场成...
  • 近期洛阳以多云天气为主 气温不高空气...
  • 中集凌宇启动绿色化数字化改造 打造...
  • 中原节能环保产业园项目加快推进
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    洛阳78岁老人爱上“云...
    共享单车企业开展无差...
    七夕节：有一种浪漫 是...
    清除渠中水草 确保安全...
    精彩热帖

    游隋唐遗址植物园

    街景

    火车来啦

    秋日随拍
    /一径深深 ——游记
    /老赵：请立即扩散！洛阳超硬核的“防疫宣言
    /秋日随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605