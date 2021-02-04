脱贫户捐款被婉拒 改当志愿者助力疫情防控

最近，伊川县城关街道办将一笔爱心款退还给捐款人张强娃。张强娃是脱贫户，日子过得大有起色，为了回报社会捐出200元。捐款被退回后，他加入疫情防控志愿者的队伍，助力疫情防控。

最近，伊川县城关街道办将一笔爱心款退还给捐款人张强娃。张强娃是脱贫户，日子过得大有起色，为了回报社会捐出200元。捐款被退回后，他加入疫情防控志愿者的队伍，助力疫情防控。

13日上午，雨时下时停，在伊川县城关街道办瓦北社区防疫卡点，张强娃与防疫志愿者正在值班。提醒进出人员戴口罩、查验行程码……尽管行动不便，张强娃工作起来仍很认真投入。

今年50岁的张强娃是瓦北社区人，因患有先天性小儿麻痹症肢体残疾，失去劳动力，于2017年10月被认定为建档立卡贫困户。“那时家里是真穷。”回首过去，他有些不好意思，三间房中有两间属于危房，屋里没有像样的家具家电。

自脱贫攻坚战打响以来，城关街道办工作人员刘承龙成为张强娃的帮扶人。从新大牧业带贫、产业扶持、到户增收到低保补贴、残疾人双向补贴和驾驶证补贴，刘承龙依照相关扶贫政策，没少帮张强娃的忙。2019年11月，张强娃成功领到脱贫光荣证。如今，他骑着三轮摩托车在县城接零活儿，还掌握了配钥匙的手艺，经过努力，他已经搬进两室一厅的新房，家电一应俱全，日子过得有声有色。

张强娃说，如果没有党和政府的政策扶持，没有帮扶干部的帮助，没有乡邻们的帮衬，他的生活就不会发生巨变。眼下，社区干部、群众在疫情防控一线值班，他也想帮帮忙。5日上午，他向刘承龙发过去200元微信红包，希望用这笔钱购买防疫用品。

“收到张大哥的爱心款很意外。”刘承龙说，他与领导商量后决定，张强娃的生活刚有起色，这笔钱不能要。于是他向张强娃表示感谢，爱心款予以退还。张强娃坚持要帮忙，于是自愿到卡点当防疫志愿者。

张强娃说，早上8时到岗，值班至下午4时。“工作不累，主要是操心。”张强娃说，平时白天忙，他晚上过来值班多一些，能为防疫工作做点事，他感到既高兴又满足。(记者 魏巍 通讯员 李战国)