《全国重点旅游城市文旅传播指数榜》发布 洛阳排名第三

近日，人民文旅研究院发布《全国重点旅游城市文旅传播指数榜》(7月)，洛阳位列全国第三。

近日，人民文旅研究院发布《全国重点旅游城市文旅传播指数榜》(7月)，洛阳位列全国第三。

据了解，全国重点旅游城市文旅传播影响力指数由网络媒体和社交媒体账号(微信、微博、抖音)数据构成，指标体系以运营指数、发布指数、传播指数为二级指标进行衡量，涵盖互动数据、原创数据、发布数据等25项三级指标。

洛阳市以64.61分的综合影响力在全国50个重点旅游城市中排名第三，排名前五位的分别是青岛市67.63分、福州市67.46分、洛阳市64.61分、北京市59.67分、上海市59.34分。

据榜单发布数据，洛阳文旅综合影响力为64.61，网媒影响力为27.39，微博影响力为13.40，微信影响力为96.00，抖音影响力为55.26。

此外，洛阳市文化广电和旅游局微信公号“洛阳旅游”高居微信影响力第一名。

7月，洛阳围绕“文旅文创成支柱”，精准发力，谋划系列活动，强化文化遗产保护，打造沉浸式体验，发布文创新品，塑造“行走洛阳、读懂历史”文化品牌。其中，由爱奇艺、洛阳文保集团、洛阳广电传媒集团联合出品的《登场了！洛阳》媒体见面会在洛阳举行，备受关注，相关话题冲上微博热搜，提升了洛阳知名度、美誉度。(洛报融媒记者 李冰 文/图)