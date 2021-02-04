洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳文旅场所疫情防控升级 两家网吧因防控不力被停业整改
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.02 20:05

　　洛报融媒记者从洛阳市文化广电和旅游局了解到，洛阳进一步加强对互联网上网服务营业场所、歌舞游艺娱乐场所、星级酒店、旅行社、营业性演出场所及旅游活动、营业性演出活动等常态化疫情防控工作，已有两家网吧场所因疫情防控措施落实不到位被勒令停业整改。

　　据悉，各县区文广旅局已加强对辖区内文化旅游市场相关场所和活动的监管，抽调人员，加大检查力度，逐一排查，督促各相关场所和活动落实疫情防控措施到位。根据要求，所有文化旅游市场相关场所和活动进出人员做到“四查”：统一查健康码，查体温，查戴口罩，查身份证明。执行好“一米线”等防控措施。实行实名制，做到可查询可追踪。重点做好通风、消毒等工作，各项检查记录完备。要加强员工健康监测和管理，掌握员工出行轨迹等情况。加快推进星级酒店等公共服务业人员疫苗接种，应接尽接。

　　洛阳市文化广电和旅游局要求：

　　星级酒店要严格餐具消毒，提倡非接触式点餐结账，推荐使用公筷公勺，提醒就餐时保持距离，非就餐时佩戴口罩。严格进货查验和索证索票，严格查验进口冷链食品的检验检疫证明、核酸检测证明、消毒证明。不得加工制作无检验检疫证明、核酸检测证明、消毒证明、追溯信息的进口冷链食品。倡导公筷制分餐制，制止餐饮浪费；

　　互联网上网服务营业场所、歌舞游艺娱乐场所、营业性演出场所等室内密闭场所要严格限流，严防人员过度聚集。对不能严格落实疫情防控措施的场所和活动，要果断予以关停、停办；

　　旅行社和在线旅游企业要严格执行《旅行社有序恢复经营疫情防控措施指南》要求，加强风险研判，优化产品供给，强化关键环节管理，不得组团前往高中风险地区旅游，不得开展前往高中风险地区的“机票+酒店”业务。适当控制旅游车辆载客，做好游客及从业人员健康监测等防控工作。

　　据介绍，从7月31日开始，洛阳市文化广电和旅游局、洛阳市文化市场综合行政执法支队立即对市区200余家网吧、娱乐场所等文化市场经营单位疫情防控措施的落实情况开展了地毯式专项检查。截至目前，已有两家网吧场所因疫情防控措施落实不到位被勒令停业整改。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 刘梦刚 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·多走几步路，他就胸闷喘粗气
  • ·雨天健康不“发霉” 疾控专家有妙招
  • ·“走错路”的节育环 竟“入侵”膀胱诱发结石
    		•
    白沙半日闲 好吃又好玩
    白沙半日闲 好吃又好玩
    白沙半日闲 好吃又好玩
        这是一个去过一次，就难以忘记的传统村落，它有一千多年的历史，不仅有许多遗迹，有大诗人写的古诗，有小孩...
  • ·这个小游园：远离闹市区，“安全”是主题
  • ·漫步石头部落 哼起“田园牧歌”
  • ·邙山街道水口村 仿古建筑新风貌
    		•  
    新闻排行
  • 江凌主持召开市新冠肺炎疫情防控指挥...
  • 受汛情和疫情防控影响 洛阳市多家景区...
  • 洛阳新冠疫苗接种情况怎么样？记者实...
  • 祝贺！洛阳选手鲍珊菊和队友夺得奥运金牌
  • “同行密接人员自查”小程序是正规的...
  • 206亩辣椒遭暴雨袭击 伊川姑娘24万斤...
  • 洛阳市公交集团：严格落实防控措施 加...
  • 偃师区大口镇铁村小学临时安置点来了...
  • 洛阳网推出防疫表情包 动动手指传递防...
  • 8月1日河南新增3例确诊病例和28例无症...
    		•
    百姓呼声
  • · 公共充电桩为何强制设定无法充至满电？
  • · 洛阳机场正在着手准备三期改扩建筹备工作
    • 精彩图片
    洛阳站、洛阳龙门站加...
    瀍河区：加大入洛外地...
    洛阳北郊机场：坚决守...
    加快安置房建设 早日圆...
    精彩热帖

    天官王府

    光影瞬间 晨 练

    洛阳神鹰救援队

    争强斗胜
    /夏游上阳宫
    /老赵：到宜阳玩别忘了这个景区！
    /我用相机做画笔 描绘新版《爱莲说》
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605