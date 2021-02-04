洛阳文旅场所疫情防控升级 两家网吧因防控不力被停业整改

洛报融媒记者从洛阳市文化广电和旅游局了解到，洛阳进一步加强对互联网上网服务营业场所、歌舞游艺娱乐场所、星级酒店、旅行社、营业性演出场所及旅游活动、营业性演出活动等常态化疫情防控工作，已有两家网吧场所因疫情防控措施落实不到位被勒令停业整改。

洛报融媒记者从洛阳市文化广电和旅游局了解到，洛阳进一步加强对互联网上网服务营业场所、歌舞游艺娱乐场所、星级酒店、旅行社、营业性演出场所及旅游活动、营业性演出活动等常态化疫情防控工作，已有两家网吧场所因疫情防控措施落实不到位被勒令停业整改。

据悉，各县区文广旅局已加强对辖区内文化旅游市场相关场所和活动的监管，抽调人员，加大检查力度，逐一排查，督促各相关场所和活动落实疫情防控措施到位。根据要求，所有文化旅游市场相关场所和活动进出人员做到“四查”：统一查健康码，查体温，查戴口罩，查身份证明。执行好“一米线”等防控措施。实行实名制，做到可查询可追踪。重点做好通风、消毒等工作，各项检查记录完备。要加强员工健康监测和管理，掌握员工出行轨迹等情况。加快推进星级酒店等公共服务业人员疫苗接种，应接尽接。

洛阳市文化广电和旅游局要求：

星级酒店要严格餐具消毒，提倡非接触式点餐结账，推荐使用公筷公勺，提醒就餐时保持距离，非就餐时佩戴口罩。严格进货查验和索证索票，严格查验进口冷链食品的检验检疫证明、核酸检测证明、消毒证明。不得加工制作无检验检疫证明、核酸检测证明、消毒证明、追溯信息的进口冷链食品。倡导公筷制分餐制，制止餐饮浪费；

互联网上网服务营业场所、歌舞游艺娱乐场所、营业性演出场所等室内密闭场所要严格限流，严防人员过度聚集。对不能严格落实疫情防控措施的场所和活动，要果断予以关停、停办；

旅行社和在线旅游企业要严格执行《旅行社有序恢复经营疫情防控措施指南》要求，加强风险研判，优化产品供给，强化关键环节管理，不得组团前往高中风险地区旅游，不得开展前往高中风险地区的“机票+酒店”业务。适当控制旅游车辆载客，做好游客及从业人员健康监测等防控工作。

据介绍，从7月31日开始，洛阳市文化广电和旅游局、洛阳市文化市场综合行政执法支队立即对市区200余家网吧、娱乐场所等文化市场经营单位疫情防控措施的落实情况开展了地毯式专项检查。截至目前，已有两家网吧场所因疫情防控措施落实不到位被勒令停业整改。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 刘梦刚 文/图）