发行都市圈旅游年票、举办都市圈文物联展……洛阳打造全域融合文旅都市圈

一圈诗画山水，一地国脉春秋。洛阳都市圈城市之间山水相连、人缘相亲、文化一脉。源远流长的河洛文化，是洛阳都市圈建设的强大精神纽带。

核心提示

一圈诗画山水，一地国脉春秋。洛阳都市圈城市之间山水相连、人缘相亲、文化一脉。源远流长的河洛文化，是洛阳都市圈建设的强大精神纽带。

今年以来，我市深入推进洛阳都市圈一体化发展工作，从发行都市圈旅游年票、举办都市圈文物联展、深化都市圈公共文化交流合作等方面入手，实施文化繁荣兴盛行动，打造全域融合文旅都市圈。

应天门灯光秀表演

一票畅游河洛

近日，平顶山市民张莹把上半年出游的照片制作成短视频发到朋友圈。视频中，不仅有她和家人游览洛阳老君山，隋唐洛阳城应天门遗址博物馆、九洲池的美好瞬间，还有三门峡黄河丹霞、济源王屋山的美景，配文写道：“年票在手，说走就走！”

让张莹“一票畅游”这些景区的，是洛阳都市圈旅游年票。

九洲池

今年4月初，洛阳都市圈旅游年票正式发行，包含53家景区，门票总价值2522元，每张售价60元，洛阳都市圈区域内居民均可办理。洛阳都市圈旅游年票在原洛阳旅游年票包含景区的基础上，把汝州市怪坡、九峰山、青瓷博物馆，渑池县黄河丹峡、仰韶大峡谷、仰韶仙门山，鲁山县尧山和卢氏县豫西大峡谷等景区也纳入，通过联合各地景区加盟，形成新的旅游消费热点，实现资源共享、客源互动、优势互补、合作共赢，让洛阳都市圈文化旅游发展成果惠及区域内更多群众。

据统计，今年上半年，洛阳都市圈旅游年票共发行55万张，持年票入景区的游客有121.8万余人次，年票代理销售点增至400个，年票办理量显著增加。