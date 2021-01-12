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洛阳统筹实施一揽子引水补源工程 科学调剂水资源 提升水资源承载能力（书写好治水兴水的洛阳答卷）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.20 08:17

　　初夏时节，习近平总书记来到丹江口水库，专题调研南水北调，就扎实推进南水北调后续工程高质量发展提出战略要求。作为国家跨流域跨区域配置水资源的骨干工程，南水北调也为洛阳治水兴水提供了科学路径和有益借鉴。

　　和全国一样，洛阳的基本水情亦是夏汛冬枯、水资源时空分布不均衡。近年，落实节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力的治水思路，我市立足市域水资源分布，坚持全域一盘棋，先后实施了引黄入洛、引畛济涧、故县水库引水等引水补源工程，兼顾生态补水、城市供水等功能，实现了流域干支流水体良性循环，为高质量发展夯实了水安全保障。

小浪底南岸引水闸

　　引调水，活化一城水脉

　　沿着黄河生态廊道孟津段行进，碧水、飞鸟、花海、林荫道，色彩斑斓。来到小浪底水利枢纽，碧波万顷，横无际涯。大坝上游南岸，一座引水闸巍然耸立，这里就是黄河水南下入洛的源头。

　　黄河之水由此向南，穿越20公里隧洞，在洛阳城北汶家沟分水枢纽奔涌而出。经此枢纽调节，水分三路，一路送至金水河水库，补给涧河、中州渠；一路经邙山渠流入瀍河，整体盘活城市水系；还有一路输入为引黄入洛工程配套的邙岭水厂，该水厂目前已具备供水能力，将有效缓解洛北城区供水紧张问题。

　　曾经，由于邙岭阻隔，洛阳“守着黄河用不上黄河水”。经过多年论证和攻坚奋战，引黄入洛的夙愿终于照进现实，并于2016年正式通水。如今，再到瀍河、涧河入洛河口，得益于黄河补给，过去流量严重不足的两条城市河流岸绿水碧，垂钓者沿河而坐，静心执竿、怡然自得。

　　为改善城市用水结构，减少地下水开采，2018年6月，故县水库引水工程正式通水。该工程自洛河上游故县水库引水，经总长125公里的引水线路，输入中心城区关林水厂和高新水厂，每天可稳定供水10万立方米以上，同时兼顾洛宁和宜阳城乡供水。

　　2020年4月，新安引畛济涧工程全线通水。当下，引故入新工程也在加快推进，未来，故县水库一库清水也将福泽新安人民。

　　引水补源，落一子而满盘活。随着一系列引水调水工程实施，洛阳市域水资源调配能力持续提升，对于提高地表水利用率、保障居民饮水安全、提升水生态品质发挥了重要作用。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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