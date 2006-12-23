洛阳将引入优质医疗资源建设区域医疗中心

累计派出21批次107名医疗队员开展援外医疗服务，与中日友好医院、上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心等多家医院开展交流合作……近年来，我市加快推进健康洛阳建设，广泛开展对外交流活动，着力解决人民群众看病就医和健康问题，我市居民主要健康指标优于全国全省平均水平。

洛阳市中心医院新生儿重症监护室

累计派出21批次107名医疗队员开展援外医疗服务，与中日友好医院、上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心等多家医院开展交流合作……近年来，我市加快推进健康洛阳建设，广泛开展对外交流活动，着力解决人民群众看病就医和健康问题，我市居民主要健康指标优于全国全省平均水平。

近日，由市开放办组织的“开放引领一线行”活动走进市卫健委，感受我市卫生健康领域对外合作的高水平、高质量发展。

加强交流合作 提升洛阳医疗水平

13日上午，在位于洛阳市中心医院的新生儿重症监护室，几名护士正在细心照料着躺在“暖箱”里的新生儿。由于早产、窒息等因素影响，这些新生儿一出生便来到这里接受治疗。

2020年，洛阳市中心医院与上海交通大学医学院附属儿童医学中心签署合作框架协议，成立国家儿童区域医学中心定点合作中心。随着双方深入合作，市中心医院儿科诊疗水平显著提高。

“洛阳定点合作中心去年8月挂牌，目前‘护佑童心’项目已开展手术约100台次，借助远程会诊平台为37位疑难患儿会诊，我们通过双方合作推动国家优质医疗资源的下沉和流动，提升区域内儿科疑难重症诊疗水平。”洛阳市中心医院党委书记朱宏轩说。

开展对外交流，寻求合作机会。去年以来，我市主动与中日友好医院、上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心、上海交通大学附属第一人民医院等多家医院进行对接，落地实施一大批合作项目。

2020年1月，市政府分别与上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心、中日友好医院签订了合作框架协议。河南科技大学第一附属医院呼吸与危重症医学科与中日友好医院开展定点合作，在洛阳地区开展“幸福呼吸”慢阻肺分级诊疗推广项目，并积极参与“国家肺动脉高压规范诊疗项目”。尤其是中日友好医院委派专家带领河科大一附院开展球囊肺动脉成形术，填补了省内空白。