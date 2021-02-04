牢记嘱托 沿着总书记指引的方向前进 | 南水北调，有一泓“洛阳水”

5月14日，习近平总书记在河南主持召开推进南水北调后续工程高质量发展座谈会并发表重要讲话，强调南水北调工程是重大战略性基础设施，功在当代，利在千秋。

清泉奔流，南北情长。

5月14日，习近平总书记在河南主持召开推进南水北调后续工程高质量发展座谈会并发表重要讲话，强调南水北调工程是重大战略性基础设施，功在当代，利在千秋。

您知道吗？作为世界上规模最大的跨流域调水工程，南水北调中线一期工程从丹江口水库源源不断输出的优质水源中，就汇聚着一泓来自洛阳栾川淯河的清泉。

多年来，洛阳市把栾川南水北调中线工程水源区保护作为一项重要政治任务，统筹推进水灾害防治、水资源节约、水生态修复、水环境治理，有力保障了“一河清水入库”和“一库清水北上”。同时，在南水北调中线工程对口协作机制框架下，栾川县与北京昌平区不断深化对口协作关系，在旅游、农业、教育、医疗等诸多领域合作取得丰硕成果。

奉献担当：丹江有咱洛阳水

水是生存之本、文明之源。自古以来，我国基本水情一直是夏汛冬枯、北缺南丰，水资源时空分布极不均衡。

调南水，解北渴。新中国成立之初，党和国家便提出南水北调的伟大设想。直到2003年12月，南水北调中线一期工程开工建设。经过艰苦卓绝的奋战，2014年12月12日，南水北调中线一期工程正式通水。此后，甘甜清澈的长江水从丹江口水库出发，经陶岔渠首奔流向北，送往京津冀豫等沿线地区，在中国版图上勾画出南北调配、东西互济的水网格局。

在这一条特殊的水脉中，有一泓清泉，源于洛阳。这便是栾川的淯河之水，也是洛阳境内唯一汇入长江流域的河流。

淯河属老鹳河的上游流域，在洛阳境内干流长55.6公里，流域面积320平方公里。其发源于栾川县冷水镇，在栾川经三川镇和叫河镇，流入三门峡卢氏县，再经南阳西峡县和淅川县，最终汇入丹江口水库。

“南水北调是国家缓解北方水资源短缺的战略性工程，是一条承载着中华民族伟大复兴中国梦的生命之河。”栾川县发改委负责人表示。“洛阳水”先南下入库区，后北上送京津，滋润黄淮地区，意义重大。守护一河清水，是洛阳和栾川人民的一份荣耀、一份自豪，更是一份沉甸甸的责任和使命。

不仅如此，作为跨流域跨区域配置水资源的骨干工程，南水北调工程建设也为洛阳推动新时代大保护大治理大提升治水兴水行动，提供了科学路径和有益借鉴。

这些年，落实节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力的治水思路，洛阳立足市域水资源分布，坚持全域一盘棋，尊重客观规律，精确精准调水，先后实施了引黄入洛、引畛济涧、故县水库引水等工程，有效实现了黄河干支流水体良性循环，更为洛阳高质量发展夯实了水源支撑。