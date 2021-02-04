洛阳市自然资源和规划局6项省级下放权限全部承接到位

18日洛报融媒记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，该局承接的6项省级下放权限已全面承接到位，开始受理相关业务。
18日洛报融媒记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，该局承接的6项省级下放权限已全面承接到位，开始受理相关业务。
18日洛报融媒记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，该局承接的6项省级下放权限已全面承接到位，开始受理相关业务。
据悉，市自然资源和规划局承接的6项省级管理权限下放方式3项为委托，2项为直接下放，1项为授权。
市自然资源和规划局承接的6项省级下放权限
●建设项目压覆重要矿产资源审批
●矿产资源储量评审备案
●地图内容审核
●涉密的国家基础测绘成果资料提供使用审批
●测绘任务备案
●测绘作业证办理
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