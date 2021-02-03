发改委这5项省级权限可以在洛阳办理了

洛报融媒记者今日从市发改委获悉，日前省政府向洛阳下放的244项省级权限中，市发改委率先在全市完成承接权限纳入部门权责清单工作，5项权限已承接到位，即日可开展相关业务。

洛报融媒记者今日从市发改委获悉，日前省政府向洛阳下放的244项省级权限中，市发改委率先在全市完成承接权限纳入部门权责清单工作，5项权限已承接到位，即日可开展相关业务。

近日，省政府下发《关于向郑州市洛阳市和郑州航空港经济综合实验区下放部分省级经济社会管理权限的通知》，市发改委加快推进权限承接，尽快开展业务办理。在全市承接省级权限各部门和单位中，市发改委第一家向市委编办报送《市发改委权责清单事项目录调整情况表》和《市发改委权责清单基础清单》，经市委编办同意后，已印发本部门《关于调整权责清单事项目录的通知》，并在市发改委网站公布，率先在全市完成承接权限纳入部门权责清单工作。

在完成权责清单调整的同时，市发改委5项权限已可以开展业务。其中——

“固定资产投资项目节能审查”权限，自2月10日起已具备办理条件。洛阳市域范围内年综合能源消费量5000吨标准煤以上的固定资产投资项目节能审查业务，已由我市直接办理，不需再由市级向省转报，整体办理时间较下放前可缩短10个工作日以上。

“省级产业园区(产业集聚区、商务中心区和特色商业区等)发展规划审批”权限，目前已开展业务。市发改委已编制完成全市服务业“两区”发展规划纲要并通过省直部门会商，我市共有10家服务业“两区”进入纲要，数量居全省第一。市发改委将指导进入市规划纲要的“两区”编制规划，计划2021年底前全部完成批复工作，审批可节约2个月。

除此之外，“创业投资企业备案”、“涉及开荒的农业项目核准”、“不涉及跨省、跨省辖市输电的±500千伏及以上直流项目和500千伏、750千伏、1000千伏交流项目，以及除产业集聚区局域电网外的220千伏交流项目核准”3项权限，自3月15日起，也已承接到位，可以开展业务办理。

另外，还有1项权限，即国外贷款项目、总投资3000万美元以下鼓励类外商直接投资项目进口设备免税确认，市发改委正在积极与省相关部门和海关对接，将尽快开展业务。

“省级发改权限下放，对于提高政务服务效率、优化我市营商环境、发挥区域带动效能具有积极意义。”市发改委相关负责人表示，将进一步优化承接权限的办事流程、提高服务效率，为办事企业和项目提供最大便利。同时，还将持续对接省级部门，争取更多省级权限适时下放洛阳。

洛报融媒记者了解到，目前市发改委所承接的省级权限中，“固定资产投资项目节能审查”、“涉及开荒的农业项目核准”、“不涉及跨省、跨省辖市输电的±500千伏及以上直流项目和500千伏、750千伏、1000千伏交流项目，以及除产业集聚区局域电网外的220千伏交流项目核准”和“国外贷款项目、总投资3000万美元以下鼓励类外商直接投资项目进口设备免税确认”4项业务，可通过河南政务服务网进行线上申报和审批。

企业申报时，登录河南政务服务网，选择河南省—洛阳市—部门—市发展和改革委员会，选择需要办理的事项，点击“在线办理”直接进入申报系统。随后，企业可按照系统提示，填写相关信息、上传电子版资料，最后提交即完成网上申报。提醒企业注意，在网上申报的同时，您还需准备一套纸质材料存档。纸质材料可在领取批复文件时提交，地点为洛阳市民之家6楼D07窗口。以上事项承诺审批时限分别为：固定资产投资项目节能审查为3个工作日，其他事项为10个工作日，承诺时间不包括专家评审等时间。(洛报融媒记者 李迎博 通讯员 周艳蕾 文/图)