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新建人民防空疏散避难训练场所 洛阳就可审批
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.12 17:49

　　洛报融媒记者12日从市人民防空办公室获悉，根据省政府下发的《关于向郑州市洛阳市和郑州航空港经济综合实验区下放部分省级经济社会管理权限的通知》，该单位承接的省下放的6项省级权限，已全面承接到位，开始受理相关业务。

　　市人防办承接的6项省级管理权限下放方式均为授权，分为行政许可、其他职权和行政检查等3类。

　　具体来说，3项行政许可分别是：单独修建的人民防空工程报建审批、人民防空工程设计乙级资质认定、人民防空工程监理乙级以下资质认定。

　　2项其他职权分别是：省级以下人民防空信息系统建设项目审批、人民防空疏散避难训练场所和应急救援指挥中心建设项目审批。

　　1项行政检查是：人民防空工程监理乙级以下资质年检。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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