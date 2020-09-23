商务局承接的这5项省级权限可以在洛办理了

洛报融媒记者23日从市商务局获悉，根据省政府下发的《关于向郑州市洛阳市和郑州航空港经济综合实验区下放部分省级经济社会管理权限的通知》，该局承接的省商务厅下放的5项审批类权限，在经过系统调试、流程优化等前期对接、准备工作后，已全面承接到位，开始受理相关业务。

洛报融媒记者23日从市商务局获悉，根据省政府下发的《关于向郑州市洛阳市和郑州航空港经济综合实验区下放部分省级经济社会管理权限的通知》，该局承接的省商务厅下放的5项审批类权限，在经过系统调试、流程优化等前期对接、准备工作后，已全面承接到位，开始受理相关业务。

据悉，市商务局承接的这5项省级权限分别是：企业从事拍卖业务许可、成品油零售经营资格审批、商业特许经营企业备案、加油站建设规划确认、单用途商业预付卡集团发卡企业和品牌发卡企业备案登记。为做好便民服务，这5项事项均采取线上和线下结合的方式办理，企业可按照自身实际情况选择具体的办理方式。

市商务局相关负责人介绍，企业选择线上办理的，可登录河南政务服务网或洛阳政务服务网，按部门分类选择洛阳市商务局事项页面，选择需要办理的项目，点击“在线办理”直接进入申报系统。随后，企业按要求提交上传材料，由市商务局工作人员依法审核合格后受理办理。选择线下办理的，可先在河南政务服务网或洛阳政务服务网查询有关事项办理流程和提交资料明细，按要求准备后，提交至市民之家6楼市商务局B06号窗口办理。

以申请办理《成品油零售经营资格证书》为例，企业登录洛阳政务服务网注册登记后，在商务局事项页面点击“成品油零售经营资格审批”申请项，按照要求填写企业基本信息，上传提交相关材料。材料包括县级商务主管部门申请文件、《洛阳市加油站建设验收情况表》《成品油零售企业经营资格申请表》、市商务主管部门批复的规划确认文件、土地使用证或不动产证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、加油站《营业执照》《危险化学品经营许可证》等。随后经审核验收合格后，发放《成品油零售经营资格批准证书》。

“目前，5项审批事项的承诺时限均在法定时限的基础上进行了压缩，我们将在最短的时限内，按照最优化的流程为企业提供服务。”市商务局相关负责人表示，下一步将按照市委市政府和省商务厅要求，及时调整更新权责清单，同时继续与省商务厅保持对接，完善委托协议签订等手续，确保权限接得住、用得好，助力洛阳都市圈建设。(洛报融媒记者 李迎博 通讯员 翟润方 文/图)