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我省深化扩权强县改革赋予9个示范县（市）156项省辖市级管理权限 洛阳新安县在列
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-01 08:56

　　记者昨日从市相关部门获悉，为深化扩权强县改革，我省将156项省辖市级经济社会管理权限赋予9个践行县域治理“三起来”示范县(市)，我市新安县在列。

　　此次扩权旨在通过深化扩权强县和行政区划改革，扩大县(市)经济社会发展自主权，把强县和富民统一起来，把改革和发展结合起来，把城镇和乡村贯通起来。

　　省政府办公厅下发的《关于赋予长葛市等9个践行县域治理“三起来”示范县(市)部分省辖市级经济社会管理权限的通知》明确，按照“能放尽放”的原则，将156项省辖市级经济社会管理权限赋予长葛市、孟州市、新安县、舞钢市、新郑市、林州市、灵宝市、临颍县和淇县9个践行县域治理“三起来”示范县(市)。

　　据了解，这156项省辖市级经济社会管理权限中基础设施建设、项目建设类43项，民生类37项，服务企业类35项，产业发展、技术创新、财税政策、人才政策类29项，环境保护类7项，文物保护类5项。

　　近年，新安县突出项目建设、城镇建设提质、乡村振兴、新区开发、文明城市创建、全域旅游“六大抓手”，持续打好“三大攻坚战”，统筹做好县域经济社会发展各项工作，收到了良好效果。2019年，该县全年实现生产总值501.9亿元，成为全市唯一超500亿元的县(市)，荣获全省经济社会高质量发展考核评价先进县非重点生态功能区县(市)第5名。(记者 赵硕 通讯员 郭建立)
[ 责任编辑：崔利利]
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