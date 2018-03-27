记者跑腿：契税优惠要取消？洛阳权威部门回复

近日，多名网友通过洛阳网“百姓呼声”平台咨询《契税法》实施后契税优惠是否取消的问题，其中一名网友咨询：“我第一套房没有超过90平方米，第二套房是88平方米，如果还想享受1%的契税优惠，是不是要在今年9月1日之前把契税交了？”11日，记者就此采访了国家税务总局洛阳市税务局财产和行为税科。

近日，多名网友通过洛阳网“百姓呼声”平台咨询《契税法》实施后契税优惠是否取消的问题，其中一名网友咨询：“我第一套房没有超过90平方米，第二套房是88平方米，如果还想享受1%的契税优惠，是不是要在今年9月1日之前把契税交了？”11日，记者就此采访了国家税务总局洛阳市税务局财产和行为税科。

该科工作人员李治轩表示，《中华人民共和国契税法》将于今年9月1日起施行，其中，第三条规定：契税税率为3%～5%。我国目前施行的《中华人民共和国契税暂行条例》也明确规定，契税税率是3%～5%。

财政部、国家税务总局、住房城乡建设部于2016年颁布的《关于调整房地产交易环节契税营业税优惠政策的通知》中规定：对个人购买家庭唯一住房(家庭成员范围包括购房人、配偶以及未成年子女，下同)，面积为90平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为90平方米以上的，减按1.5%的税率征收契税。对个人购买家庭第二套改善性住房，面积为90平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为90平方米以上的，减按2%的税率征收契税。(家庭第二套改善性住房是指已拥有一套住房的家庭，购买的家庭第二套住房)

《契税法》的实施不会影响个人购房税收优惠政策的延续，目前，税务部门也没有接到任何关于这一优惠变动的通知。在新通知发布之前，这一政策不会改变。(洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 贾浏晖)