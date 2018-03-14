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到洛阳市民之家咋办理契税业务？您不妨按这个流程走
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-03-27 20:46

　　洛阳网讯 “初次来市民之家，我感觉非常好的一点就是这个短信提醒功能，”说着，任先生向记者出示了手机上的短信提醒，短信内容交代了待办事项前方还有多少人，排到本人时还会提示直接到哪个窗口办理，“同时办两项业务，缩短了等待时间。”

　　任先生最近在洛阳高新区买了一套88平方米的新房，记者今日下午见到他时，他正在市民之家三层的地税服务大厅等待缴纳契税。据了解，今天下午他共办理维修基金和契税两项业务。“买房是大多数家庭一辈子一次的事儿，业务了解的少，也比较生疏。不知道带哪些材料、我就把所有资料都带来了。”任先生笑着说，虽然这样是“万全之策”，不过哪些需要复印还是“一抹黑”，如果能提前准备好，办理起来会更便捷。

　　记者走访时发现，随着房产交易与不动产登记业务3月26日起在市民之家恢复办理后，来缴纳契税的人着实多了起来。记者联系市民之家地税服务大厅相关负责人了解了所需材料及业务办理流程，您不妨提前看看。

　　相关资料准备

　　【个人购买新房应提交下列材料】

　　a)购房合同(有补充协议一并提供)；

　　b)购房全额发票；

　　c)买方有效身份证件；

　　d)本人及家庭成员(配偶及未成年子女)户口簿；

　　e)结婚证或离婚证或配偶死亡证明材料；

　　以上材料原件和复印件各一份。

　　【购买二手房应提交下列材料】

　　a)买卖合同；

　　b)买卖双方有效身份证件；

　　c)本人及家庭成员(配偶及未成年子女)户口簿；

　　d)结婚证或离婚证或配偶死亡证明材料；

　　e)不动产登记证；

　　以上材料原件和复印件各一份。

　　【直系亲属买卖过户提交下列材料】

　　a)直系买卖合同；

　　b)买卖双方有效身份证件；

　　c)买卖双方户口簿；

　　d)不动产登记证；

　　以上材料原件和复印件各一份。

　　办理流程

　　【第一步】预审

　　预审窗口位于三层东侧，A09——A12。窗口上方的LED显示屏上显示“叫号咨询”。 据工作人员介绍，由于契税业务涉及材料多，群众个人条件复杂多样，您可以向工作人员简单介绍个人及办理业务情况后以获取办理程序，涉及减免税政策的还需本人亲自填写一份承诺书、需要房产查询证明的还需领取一张查询单。

　　【第二步】查询审核

　　预审窗口临近的A07—A08两个窗口为房产查询窗口。 据相关负责人介绍，房产查询本是不动产登记中心的一项业务，为方便纳税人一站式办理，经与不动产登记中心沟通，特在地税服务区内设置两个房产查询窗口，使预审和房产查询6个窗口并联，实现“群众少跑腿，一站多办事”。

　　【第三步】受理

　　审核无误后，预审窗口将为您发放号牌。

　　位于本层南侧的B01—B14为受理窗口，你可在该区域旁边的沙发椅上等候，叫号受理。

　　【第四步】结算

　　待办结后，移步至本层西南角的结算中心缴费。 目前，该结算中心支持现金或刷卡支付。结算完成后，您将在受理窗口领取到一张契税缴纳凭证。

　　契税业务立等可办。不过，相关负责人提醒广大市民，由于近日房产交易与不动产登记业务刚迁至市民之家办理，契税业务办理人员激增，建议您错峰办理。据了解，按照现行政策，个人购买住宅缴纳契税无滞纳金，不必有后顾之忧。 (见习记者 谢娜娜 文/图)
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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