契税税率提高了？优惠政策结束了？ 这些担心都是多余的

契税税率提高为3%至5%了？契税税率优惠政策要结束了？这些是误读！

契税税率提高为3%至5%了？契税税率优惠政策要结束了？

这些是误读！

8月11日，《中华人民共和国契税法》经十三届全国人大常委会二十一次会议通过，将于2021年9月1日起施行。

这两天，与契税新政策相关的解读可以说是刷爆了微信朋友圈。

契税与大家的房产利益息息相关，契税法将给市民生活带来哪些影响？新政实施后，契税优惠政策还将继续执行吗？来看国家税务总局洛阳市税务局的权威解读。

契税税率提高了？

权威解读：没有变化！

契税法第三条规定：契税税率为3%～5%。

有不少市民提出疑问：为啥咱们现在执行的税率是1.5%～2%呢？契税法实施后，契税税率提高了吗？

“根据我国目前施行的《中华人民共和国契税暂行条例》，其中明确规定的契税税率也是3%～5%，1.5%～2%属于财税部门另行规定的个人购房税收优惠政策。”国家税务总局洛阳市税务局工作人员介绍。

因此说，无论是暂行条例还是一年后将要实施的契税法，关于契税税率的规定并没有发生变化。

另外，契税法和暂行条例都规定，契税的适用税率由省、自治区、直辖市人民政府在3%至5%的幅度内，按照本地区的实际情况确定，再报国家相关部门备案。目前，我省执行的契税税率为4%，就是按照实际情况确定的。

契税优惠政策要结束了？

权威解读：不受影响！

对普通百姓而言，我们常见的契税税率为什么是1.5%或者2%呢？其实，这样的执行标准源于国家相关部门出台的另一份文件。

记者了解到，财政部、国家税务总局、住房城乡建设部于2016年颁布的《关于调整房地产交易环节契税营业税优惠政策的通知》中规定：

●对个人购买家庭唯一住房(家庭成员范围包括购房人、配偶及未成年子女，下同)，面积为90平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为90平方米以上的，减按1.5%的税率征收契税。

●对个人购买家庭第二套改善性住房，面积为90平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为90平方米以上的，减按2%的税率征收契税。(家庭第二套改善性住房是指已拥有一套住房的家庭，购买的家庭第二套住房)

国家税务总局洛阳市税务局工作人员介绍，目前，税务部门没有接到任何关于契税优惠政策变动的通知。在新通知发布前，这一政策不会改变。

免征、退税，新政策将有新变化

相比现行条例规定，契税法有哪些变化？将给市民生活带来哪些影响呢？

这些情况可以免征

契税法将现行有效的契税免征政策予以明确，规定婚姻关系存续期间夫妻之间变更土地、房屋权属，法定继承人通过继承承受土地、房屋权属，免征契税。

此外，契税法基本延续了契税暂行条例关于税收优惠的规定，同时还增加了其他税收优惠政策。例如，为体现对公益事业的支持，增加对非营利性学校、医疗机构、社会福利机构承受土地及房屋用于办公、教学、医疗、科研、养老、救助免征契税等规定。

增加了退税规定

契税法第十二条明确规定：“在依法办理土地、房屋权属登记前，权属转移合同、权属转移合同性质凭证不生效、无效、被撤销或者被解除的，纳税人可以向税务机关申请退还已缴纳的税款，税务机关应当依法办理。”

也就是说，如果没有完成实际的不动产买卖，合同中途撤销了，即使纳税人缴了税也可以办理退税，这将更好地保障纳税人的权益。

纳税申报更简化

关于申报缴税期限，契税法规定：“纳税人应当在依法办理土地、房屋权属登记手续前申报缴纳契税。”

此前，暂行条例规定，要在纳税义务发生后10日内申报并在税务机关核定期限内缴税。契税法将契税申报和缴纳时间合二为一，将减轻纳税人负担，提高征管效率。(记者 李迎博 通讯员 贾浏晖)