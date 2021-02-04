洛阳三项工作获国务院“点赞”

7日，《国务院办公厅关于对2020年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方予以督查激励的通报》下发，对2020年落实重大政策措施真抓实干成效明显的地方予以督查激励，我市三项工作“榜上有名”，

中信重工装配车间 （资料图）

7日，《国务院办公厅关于对2020年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方予以督查激励的通报》下发，对2020年落实重大政策措施真抓实干成效明显的地方予以督查激励，我市三项工作“榜上有名”，并实现以下成就——

连续三年获得“促进工业稳增长和转型升级、实施技术改造成效明显”督查激励，系全国第二个获得该项“三连冠”的地方；

累计三次入选“老工业基地调整改造力度较大，支持传统产业改造、培育新产业新业态新模式、承接产业转移和产业合作等工作成效突出”名单，入选次数位居全国第三；

嵩县入选“棚户区改造、农村危房改造工作积极主动、成效明显的地方”名单，进一步扩充我市获得督查激励的类型。