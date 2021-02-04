洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳三项工作获国务院“点赞”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.10 11:53
中信重工装配车间 （资料图）

　　7日，《国务院办公厅关于对2020年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方予以督查激励的通报》下发，对2020年落实重大政策措施真抓实干成效明显的地方予以督查激励，我市三项工作“榜上有名”，并实现以下成就——

　　连续三年获得“促进工业稳增长和转型升级、实施技术改造成效明显”督查激励，系全国第二个获得该项“三连冠”的地方；

　　累计三次入选“老工业基地调整改造力度较大，支持传统产业改造、培育新产业新业态新模式、承接产业转移和产业合作等工作成效突出”名单，入选次数位居全国第三；

　　嵩县入选“棚户区改造、农村危房改造工作积极主动、成效明显的地方”名单，进一步扩充我市获得督查激励的类型。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然看不清，元凶竟是肿瘤
  • ·下肢动脉闭塞挺常见 您听说过上肢动脉闭塞吗？
  • ·洛阳市第三人民医院：老年人脑鸣多因肝肾不足
    		•
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
    这片黄河湿地 遇见即感震撼
        此前，曾听人言，孟津黄河湿地自然保护区白鹤镇段风光旖旎，不仅有着堪比油画色彩的明艳，还有着仿若泼墨山...
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
  • ·驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
    		•
    		 
    新闻排行
  • 省第二儿童医院项目稳步推进 门诊医...
  • 洛阳玄武门大街明日围挡施工 5条公交...
  • 票价50元起！洛阳至栾川城际快线10日开通
  • 赞！洛阳3个镇入选全省第二批“美丽小...
  • 古风停车位亮相洛龙文化双创产业园文...
  • 孟津区常袋镇马岭村：千亩大粒樱桃进...
  • 谁认识？洛浦公园出现一种新奇蜗牛
  • 今日抵达！这辆列车将带患者重见光明
  • 满分100！洛阳健全博物馆考核机制 59...
  • 智能化焊接机器人洛阳造
    		•
    百姓呼声
  • · 偃师区户口能申请洛阳经济适用房吗？
  • · 建议：周山森林公园附近建设过街天桥
    • 精彩图片
    巧手绘出泥土芳香 晒晒...
    中国一拖东方红智创空...
    手抄党章献礼建党百年
    走进博物馆 感受古都韵味
    精彩热帖

    朱樱湖抓拍

    醉梦

    人像随拍

    姐妹相约伊水园
    /宁夏银川五日行
    /绝代只西子 众芳唯牡丹---隋唐植物园
    /【光影瞬间】靓丽模特随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605