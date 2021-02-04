凝心聚力 排难而进 高质量完成查纠整改各项任务

昨日，全市政法队伍教育整顿调度会召开，深入贯彻全国政法队伍教育整顿中央第九督导组下沉洛阳督导精神，推动全市教育整顿查纠整改环节向纵深开展。 昨日，全市政法队伍教育整顿调度会召开，深入贯彻全国政法队伍教育整顿中央第九督导组下沉洛阳督导精神，推动全市教育整顿查纠整改环节向纵深开展。 会议强调，要把学习教育贯穿教育整顿始终，以党史学习教育为牵引，统筹抓好政治教育、警示教育、英模教育，持续提升实效性和转化力，进一步筑牢忠诚思想根基；要紧扣工作主线，把“为民办实事”贯穿教育整顿全过程，真正把群众涉法涉诉的烦心事揪心事解决好，全面提升人民群众满意度；要聚焦突出问题，强化顽瘴痼疾专项整治，把“当下治”与“长久立”结合起来，确保既有立竿见影的实效，更有抓源治本的长效；要强化线索核查，分类处置、台账管理、跟踪督办，确保问题线索受理核查规范高效；要加大案件办理力度，做好纪法衔接配合，坚决清除害群之马，推动有关问题整改到位；要强化统筹结合，把学习教育成果转化为推进政法重点工作的强大动力，践行党的群众路线，切实提升执法司法水平和政法队伍形象；要加强组织领导，拧紧责任链条，形成工作合力，加强督查指导，凝心聚力、排难而进，确保高质量完成查纠整改预期目标任务。 省政法队伍教育整顿第三驻点指导组副组长倪玮，市领导娄会峰、曲海滨、吴志军参加会议。(记者 申利超 通讯员 张继峰)