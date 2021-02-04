扎实做好查纠整改各项工作 持续推动教育整顿走深走实

昨日上午，市委副书记、市政法队伍教育整顿领导小组常务副组长赵会生主持召开市政法队伍教育整顿领导小组会议，深入学习全国、全省第一批政法队伍教育整顿工作推进会精神，讨论相关文件，总结学习教育环节工作，对查纠整改环节工作进行部署。 昨日上午，市委副书记、市政法队伍教育整顿领导小组常务副组长赵会生主持召开市政法队伍教育整顿领导小组会议，深入学习全国、全省第一批政法队伍教育整顿工作推进会精神，讨论相关文件，总结学习教育环节工作，对查纠整改环节工作进行部署。 省政法队伍教育整顿第三驻点指导组副组长耿景智，市领导娄会峰、何伟、李保兴、曲海滨、吴志军等参加会议。 赵会生指出，查纠整改是教育整顿的中心环节，是动真碰硬、触及要害的环节。各级各部门要提升政治站位，坚决把思想统一到中央、省委、市委关于教育整顿的决策部署和对查纠整改的具体要求上来，推动查纠整改各项工作扎实开展。要把学习教育贯穿查纠整改环节始终，抓实政治教育、党史教育、警示教育、英模教育，为深入推进查纠整改夯实思想基础。要强化问题意识，突出问题导向，聚焦“六大顽瘴痼疾”“四个专项整治”，深挖堵点难点问题，突出“自查从宽、被查从严”，强力开展专项治理，确保各项重点任务落地见效。要凝聚工作合力，各成员单位发挥职能优势，落实责任、加强调度、形成合力，确保查纠整改各项工作整体推进、稳妥有序。要提升工作实效，真正查处一批害群之马、整治一批顽瘴痼疾，深入组织实施“我为群众办实事”实践活动，提升群众满意度，持续推动教育整顿走深走实、取得实效。(记者 孙小蕊)