21日，全市政法队伍教育整顿周调度会召开，传达学习省、市政法队伍教育整顿领导小组会议精神，分析形势，部署任务，确保教育整顿查纠整改环节有序推进。

21日，全市政法队伍教育整顿周调度会召开，传达学习省、市政法队伍教育整顿领导小组会议精神，分析形势，部署任务，确保教育整顿查纠整改环节有序推进。

会议强调，要认清形势、找准问题，切实增强责任感、紧迫感，进一步把思想和行动统一到习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署上来，统筹结合，压实责任，把握节点，确保查纠整改稳步推进，确保教育整顿方向正确、行稳致远；要把握重点、抓住关键，以党史学习教育为牵引，把政治教育、警示教育与查纠整改有机结合，以学促查、以学促改、边学边改，深入查摆突出问题，强力整治顽瘴痼疾，切实清除害群之马，高质量完成查纠整改环节各项任务；要统筹兼顾、履职尽责，加快教育整顿成果转化，按照“两手抓、两促进”要求，与维护政治安全和社会稳定、市域社会治理现代化试点、扫黑除恶常态化、营造一流法治化营商环境等工作结合起来，以政法队伍保安全护稳定促发展的业绩检验教育整顿成效，为庆祝建党100周年和“十四五”开好局起好步营造安全稳定的社会环境。

省政法队伍教育整顿第三驻点指导组副组长倪玮，市领导娄会峰、曲海滨参加会议。(记者 申利超 通讯员 张继峰)