洛阳警方出台教育整顿二十条 着力提升执法行为满意度

7日，“听民声、办实事、建机制、治顽疾”洛阳公安队伍教育整顿深化拓展二十条专项活动新闻发布会召开。

7日，“听民声、办实事、建机制、治顽疾”洛阳公安队伍教育整顿深化拓展二十条专项活动新闻发布会召开。

此次专项活动围绕全市公安队伍教育整顿工作展开，坚持开门评警、刀刃向内，着力解决影响公安执法满意度和公安队伍形象的重点问题。

据介绍，4月底前，我市各分县局、派出所将设立“案件受理室”，统一外观标识，实行24小时民警值班，严格落实首接责任制，进一步方便群众报警求助；全面实行“不予受理、不予立案、案件移交”等程序审批，严禁随意决定、口头告知、口头移交等；在市县两级公安机关法制部门设立“受立案监督管理中心”，监督和管理本级受立案情况，对发现的问题及时查处整改；在市县两级公安机关设立24小时“受立案咨询电话”，及时接听解答群众的咨询和疑问。

根据部署，我市警方将在“一门通办”试点基础上，继续推动窗口服务业务融合，整合行政区公安服务窗口，拓展户政、出入境、车驾管等业务，努力实现群众办理公安业务“只进一扇门”；6月底前，在涧西、西工、老城、瀍河、洛龙5个分局，分别至少完成1个公安综合行政服务大厅选址改造，力争开始试运行。

另外，我市警方还将大力开展“互联网＋政务服务”工作，将传统的线下警务业务全面向移动互联网转移；6月底前，拓展开发“智能客服”“户政业务申报”“我的警务室”等网上服务功能，努力把“洛阳警民通”打造成功能完善、群众认可的“网上警局”。

记者从发布会上还获悉，我市警方将查影响群众满意度的“小毛病”“坏习惯”，实行清单管理，直至整改解决；查回访是否全覆盖，设立“民意感知中心”，建设“民意监测平台”，启动对“110警情”“督查12389和信访案事件”“行政服务管理”“刑事行政案件”4个领域当事人(受害人)全口径、全覆盖、全周期回访机制。

市公安局有关负责人表示，希望广大群众积极参与此次活动，如有投诉、举报、建议等，可拨打24小时民意热线66612340反映。

>>>二十条专项活动主要内容

第一条 查影响群众满意度的“小毛病”“坏习惯”，促执法执勤、窗口服务作风纪律大提升。全面排查梳理执法执勤、窗口服务、联系群众等岗位中形象不佳、态度不端、作风不实、执法不公、服务不优等问题，揭短亮丑，深刻反思，剖析根源，触及灵魂，实行清单管理，直至整改解决。

第二条 查硬性标准和刚性要求是否入脑入心，促业务领域共性问题限期清零。针对警种、部门存在的业务领域共性问题，推出一批执法服务和接待群众言行规范、规定动作、着装装备内务等硬性标准和刚性要求，统一执法动作、语言、流程，开展全警教育，限期实现问题清零。

第三条 查回访是否全覆盖，促群众诉求依法高效办理。市公安局设立“民意感知中心”，建设“民意监测平台”，启动对“110警情”“督查12389和信访案事件”“行政服务管理”“刑事行政案件”四个领域当事人(受害人)进行全口径、全覆盖、全周期回访机制。力争4月底前实现110接处警报警人和刑事治安案件当事人全覆盖式短信回访，对群众不满意事项逐条列单整改，并逐步实现执法管理服务对象全回访。

第四条 查警示教育是否严格，促“知敬畏、存戒惧、守底线”氛围形成。对发现的有责不满意事项，逐一核查认定，理清事实、查清责任。对涉及违规经商办企业，违规参股借贷，配偶、子女及其配偶违规从事经营活动，有案不立、压案不查、有罪不究等顽瘴痼疾逐一进行核查认定，对有过错的责任人依纪依法进行严肃追责。同时，在市县两级公安机关设立“曝光台”，以案促改，开展常态化警示教育。

第五条 查受立案是否随意、推诿，促“一室一中心”建成。4月底前，在各分县局、各派出所设立“案件受理室”，统一外观标识，实行24小时民警值班，严格落实首接责任制。全面实行对“不予受理、不予立案、案件移交”等程序审批，严禁随意决定、口头告知、口头移交等问题，根治推诿扯皮、不作为顽疾。在市县两级公安机关法制部门设立“受立案监督管理中心”，监督和管理本级受立案情况，对发现的问题及时查处整改。

第六条 查解答群众法律咨询、疑问是否到位，促案件应受尽受、应立尽立。4月底前，在市县两级公安机关设立24小时“受立案咨询电话”，及时接听解答群众的咨询和疑问，严把受案、立案关，最大限度避免法律法规解释不清造成群众误解。

第七条 查执法音视频资料是否完备，促执法全过程监督。力争4月底前，执法执勤岗位民辅警执法记录仪配备率、完好率达到100%，确保一线民警规范使用执法记录仪，依法执法执勤，约束执法言行，保障执法权益。

第八条 查执法过程、执法结果是否透明，促执法公开公正。4月底前，探索完善案件网上公开和办案进度网上查询机制，除涉密案件外，全部对外公开。积极做好公安行政处罚决定法律文书互联网同步公开工作。最大限度推行“阳光执法”，以公开促公正、以透明促公平，依法保障群众知情权、话语权。

第九条 查执法监督管理机制是否健全，促案件办理质量提升。严格执行防止干预司法“三个规定”、规范异地办案协作“六个严禁”、禁止逐利执法“七项规定”。严格落实执法巡查、案件评查，坚决整治程序违法、超时限办理等执法问题。推动执法管理委员会实体化运作，完善市公安局公职律师办公室、分县局特邀律师、重大疑难案件集体会商和检法提前介入等机制。

第十条 查执法突出问题和各类执法难题是否破解，促执法培训工作经常化。加大负面典型案例曝光力度，除认定执法过错案件外，以“工作效率低，办事推诿、拖拉”;“不作为、乱作为”;“滥用职权，执法不公”“态度冷淡、生硬”“违法办案、以权谋私”等群众对执法不满意原因为重点，定期认定一批“执法过错行为”，通报一批执法负面问题典型案例。5月底前，各执法警种、各分县局专题执法培训覆盖率达到100%，在全警推广“教科书式执法”。

第十一条 查“放管服”改革是否深入，促便民惠企新举措落地。深入开展“我为群众办实事”实践活动，加快公安政务服务审批事项改革步伐。全面落实2021年洛阳市公安局政务服务便民利民10条举措，根据《洛阳市全面开展证明事项告知承诺制工作实施方案》，按节点落实证明材料提交承诺制。

第十二条 查窗口服务业务是否融合，促群众办事“一门通办”。在“一门通办”试点基础上，打破派出所界限，整合行政区公安服务窗口，拓展户政、出入境、车驾管等业务，努力实现群众办理公安业务“只进一扇门”。6月底前，在涧西、西工、老城、瀍河、洛龙5个分局，分别至少完成1个公安综合行政服务大厅选址改造，力争开始试运行。

第十三条 查网上服务功能是否便捷，促“洛阳警民通”平台建设加快。顺应“互联网＋政务服务”发展方向，主动将传统的线下警务业务全面向移动互联网转移。6月底前，拓展开发“智能客服”“户政业务申报”“我的警务室”等网上服务功能，努力把“洛阳警民通”打造成功能完善、集约便捷、群众认可的“网上警局”，进一步便民利警。

第十四条 查风险岗位灰色产业链和利益输送问题是否查纠，促风险领域风清气正。聚焦交通事故处理、车驾管业务领域可能存在的灰色产业链和利益输送问题，以及可能影响执法质量和效率的司法鉴定、快速理赔等行业，加强明察暗访，向社会公开征集线索，查处通报一批负面典型案例，切实整肃损害队伍形象的深层次问题。

第十五条 查“一村(格)一警”工作是否扎实，促公安基层基础夯实。以“枫桥式公安派出所”和“五零”“六无”平安村居创建活动为载体，依托“一村(格)一警”，组织开展“访民情、查民意、解民忧”大走访，开展安全宣传，严格落实矛盾纠纷排查工作机制，深入开展矛盾纠纷源头化解，为群众办好事、办实事。

第十六条 查打击涉企经济犯罪是否从严从快，促营商环境持续优化。坚决整治刑事执法违规介入经济纠纷，深入开展影响营商环境问题专项整治，依法从严从快打击涉企经济犯罪和其他侵害企业利益违法犯罪。全面落实重点企业分包联系制度，完善市县(区)、派出所三级分包责任制，精准对接企业需求，主动提供优质高效的服务保障。5月底前，全市重点企业全部走访。

第十七条 查与社会各界沟通是否顺畅，促开门评警常态化。4月底前，完成市公安局、分县局、派出所聘请特邀人大代表、政协委员、民意代表换届工作。建立与社会各界的常态化沟通联系渠道，广泛听取意见建议，接受监督评议，对收到的意见建议限时办理、限期反馈。

第十八条 查反诈宣传是否经常有效，促电诈发案下降。充分发挥打击治理网络电信诈骗联席会议机制作用，提请党委政府将防范电诈案件纳入平安建设领导责任制考核，压实党委政府、行业系统、基层组织主体责任。坚持打防结合，以防为先，以快制快，强化大数据智能化建设，实现精准预警，精确阻断，总结推广汝阳、新安成功做法，努力提升群众防骗意识。6月底，力争实现全市电诈案件环比下降。

第十九条 查巡逻处警人员素质不高、形象不佳以及电话出警、巡防队员出警等问题是否解决，促巡逻防控和110接处警水平持续提升。组织开展“严警风、塑形象”整治活动，规范巡逻处警人员言行，重申制度要求，加强督查检查，着力提升街面警力形象和110接处警水平，进一步提高警情满意率。

第二十条 查英模精神是否深植扎根，促队伍正能量更强劲。以队伍教育整顿和党史学习教育为契机，深入开展“弘扬英模精神、筑牢忠诚警魂”“我与英模面对面”主题宣传教育活动，大力发掘培树洛阳公安队伍中爱民为民、敬业奉献的先进典型，激发广大民辅警崇尚荣誉、争先创优的热情，提升使命意识和责任担当，凝聚奋勇前行的磅礴力量。(记者 申利超)