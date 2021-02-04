名字一字之差无法迁户口 洛阳上海警方联动帮老人解决难题

刘中义老人是洛铜退休职工，1955年随父母支援洛阳建设迁过来，如今想落叶归根将户口迁回上海，与妻女团聚。可是，他迁出时的名字与现用名存在一字之差，致业务无法办理。我市户籍民警接到求助，经过走访调查，并多次与上海警方沟通，帮老人解决难题。

刘中义老人是洛铜退休职工，1955年随父母支援洛阳建设迁过来，如今想落叶归根将户口迁回上海，与妻女团聚。可是，他迁出时的名字与现用名存在一字之差，致业务无法办理。我市户籍民警接到求助，经过走访调查，并多次与上海警方沟通，帮老人解决难题。

想将户口迁回上海，因一字之差无法办理

6日上午，记者联系到刘中义老人，他正忙着采购洛阳特产，准备带回上海。

刘中义今年68岁，家住西工区王城大道38号院。他原本是上海人，1955年随父母从上海举家迁往洛阳，支援洛阳经济建设。他在洛铜上班期间，认识了老伴儿，对方是上海知青。老伴儿退休后，带着女儿回上海居住，妻女均是上海户口。

刘中义退休后，到上海与妻女一起生活，不过户口未迁过去。他想着户口在哪儿都一样，没有放在心上。随着岁数越来越大，老伴儿和女儿认为今后不会再回洛阳生活，建议他把户口迁过去，也算是落叶归根。经过一番考虑，他听从了家人的建议。

今年过完春节，刘中义带着材料到上海一户籍室办理迁户口手续。户籍民警查看他的档案发现，他从上海迁至洛阳时用的名字叫“刘宗义”，而户口簿上曾用名一栏却是空的，要求他到现户籍所在地添加上“刘宗义”的曾用名，以此证明是同一人，才能办理迁户口业务。