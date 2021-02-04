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涧西警方祭奠公安英烈 重温入警誓词
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.02 18:43

　　1日上午，洛阳市公安局涧西分局组织20名民警代表前往洛阳市烈士陵园，为安葬在此的涧西分局民警马政峰烈士，举行清明节祭奠扫墓活动，并重温入警誓词，以此缅怀公安英烈。

　　民警纷纷表示，铭记英雄，是最好的致敬，要在追思缅怀、致敬英烈中洗礼灵魂、坚守初心，继承遗志、铸牢忠诚，汲取继续前进的思想动力，自觉主动推进政法队伍教育整顿和党史学习教育走深走实，责无旁贷为护航平安洛阳作出积极贡献。（洛报融媒记者 申利超 魏孝群 文/图）　　
[ 责任编辑：潘亮]
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