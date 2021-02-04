洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳警方开展影响营商环境问题专项整治
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.07 19:10

　　7日，“听民声、办实事、建机制、治顽疾”洛阳公安队伍教育整顿深化拓展二十条专项活动新闻发布会召开。洛报融媒记者从会上获悉，洛阳警方将开展影响营商环境问题专项整治，护航现代化洛阳都市圈建设。

　　洛阳市公安局将设立经济犯罪案件线索举报电话63935087，24小时专人值守，接受社会各界对经济犯罪案件的举报。

　　据介绍，洛阳警方将开展影响营商环境执法司法突出问题走访排查活动，选派两级公安机关领导干部和业务警种主要领导干部分包全市100家重点企业；各基层公安机关选派领导干部分包所属辖区内的重点企业。同时，建立警企联络员制度，畅通与企业沟通联系，通过实地走访掌握并解决影响企业合法经营的突出问题及当前影响企业良性发展的实际困难，收集企业意见建议，及时予以解决。

　　根据部署，洛阳警方将依法打击侵害企业合法权益和涉企经济犯罪，强化挂牌督办、专案侦办等措施，重点打击侵害企业合法权益、破坏正常竞争秩序、直接坑害群众利益、妨碍创业创新发展等经济领域违法犯罪活动，为企业生产经营营造良好治安环境。

　　此外，洛阳警方还将深入开展刑事执法介入经济纠纷专项整治，重点整治“以刑干民”、插手经济纠纷、越级办案、逐利办案、压案不查、推诿扯皮等问题；严格区分经济纠纷与经济犯罪界限，防止刑事执法介入经济纠纷，慎用刑事强制措施，慎重使用查封、扣押、冻结等措施，对确需要采取查封措施的，严格区分合法财产和非法财产、个人财产与法人财产等界限，严禁违法查封案外人财产，严禁超标的查封和乱查封。（洛报融媒记者 申利超 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·母亲脑袋里“嗡嗡响”，怎么办
  • ·指甲盖“长”出鱼刺？这真不是玩笑
  • ·糖友出现蛋白尿，不一定是糖尿病肾病
    		•
    驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
    驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
    驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
        日前，古城快速路东延三川大道至光武大道段通车，有效改善了伊河北侧区域东西向通行条件，市民去伊滨区游玩...
  • ·馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
  • ·来，咱和地铁合个影
  • ·自制小长假出游饮品——金橘柠檬汁
    		•
    		 
    新闻排行
  • 李亚督导调研牡丹文化节前城建重点项...
  • 隋唐大运河国家文化公园靓姿初现【组图】
  • 好消息！7日起，丽新路、中州中路部分...
  • 应天门来了“洋讲解” 做起河洛文化传...
  • 今年洛阳将更换2300台新能源出租车
  • 栾川一名钓友一竿下去 钓上来一条野生...
  • 这种黑牡丹叫“青龙卧墨池” 有段关于...
  • 王一博邀你来洛阳看牡丹啦
  • 金翠路规划建设方案通过！洛阳道北地...
  • 洛阳牡丹有九大色系 各色“魁首”是...
    		•
    百姓呼声
  • · 洛阳自来水阶梯水量的制定标准？官方回应
  • · 今年牡丹文化节开幕式晚会门票不对外发售
    • 精彩图片
    洛阳南山牡丹文化园盛...
    隋唐大运河国家文化公...
    洛阳中国国花园：牡丹...
    洛阳王城公园：牡丹拍...
    精彩热帖

    人间四月 最美春天

    隋唐园牡丹

    牡丹盛开迎客来

    夜游王城公园
    /惯借名山筑道宫 ——暇日游城北吕祖庵
    /【光影瞬间】 东方文创园赞能影视基地拍人
    /春风扑面来 美在花丛中
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605