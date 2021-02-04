洛阳警方开展影响营商环境问题专项整治

7日，“听民声、办实事、建机制、治顽疾”洛阳公安队伍教育整顿深化拓展二十条专项活动新闻发布会召开。洛报融媒记者从会上获悉，洛阳警方将开展影响营商环境问题专项整治，护航现代化洛阳都市圈建设。

7日，“听民声、办实事、建机制、治顽疾”洛阳公安队伍教育整顿深化拓展二十条专项活动新闻发布会召开。洛报融媒记者从会上获悉，洛阳警方将开展影响营商环境问题专项整治，护航现代化洛阳都市圈建设。

洛阳市公安局将设立经济犯罪案件线索举报电话63935087，24小时专人值守，接受社会各界对经济犯罪案件的举报。

据介绍，洛阳警方将开展影响营商环境执法司法突出问题走访排查活动，选派两级公安机关领导干部和业务警种主要领导干部分包全市100家重点企业；各基层公安机关选派领导干部分包所属辖区内的重点企业。同时，建立警企联络员制度，畅通与企业沟通联系，通过实地走访掌握并解决影响企业合法经营的突出问题及当前影响企业良性发展的实际困难，收集企业意见建议，及时予以解决。

根据部署，洛阳警方将依法打击侵害企业合法权益和涉企经济犯罪，强化挂牌督办、专案侦办等措施，重点打击侵害企业合法权益、破坏正常竞争秩序、直接坑害群众利益、妨碍创业创新发展等经济领域违法犯罪活动，为企业生产经营营造良好治安环境。

此外，洛阳警方还将深入开展刑事执法介入经济纠纷专项整治，重点整治“以刑干民”、插手经济纠纷、越级办案、逐利办案、压案不查、推诿扯皮等问题；严格区分经济纠纷与经济犯罪界限，防止刑事执法介入经济纠纷，慎用刑事强制措施，慎重使用查封、扣押、冻结等措施，对确需要采取查封措施的，严格区分合法财产和非法财产、个人财产与法人财产等界限，严禁违法查封案外人财产，严禁超标的查封和乱查封。（洛报融媒记者 申利超 文/图）