洛阳警方开展“霹雳2号”专项行动

3月31日，洛阳市打击刑事犯罪工作暨“霹雳2号”专项行动部署会召开。洛报融媒记者从会上获悉，4月1日至5月10日，洛阳警方将开展为期40天的“霹雳2号”专项行动，重拳打击刑事犯罪，特别是多发性侵财犯罪。

3月31日，洛阳市打击刑事犯罪工作暨“霹雳2号”专项行动部署会召开。洛报融媒记者从会上获悉，4月1日至5月10日，洛阳警方将开展为期40天的“霹雳2号”专项行动，重拳打击刑事犯罪，特别是多发性侵财犯罪。

此次专项行动将重点打击5类犯罪：打击暴力犯罪，特别是各类恶性暴力犯罪；打击黑恶犯罪，坚持扫黑除恶、破网打伞、打财断血一体推进，努力推动扫黑除恶工作实现新突破；打击侵财犯罪，突出打团伙、打系列、打流窜，始终保持对盗诈犯罪的高压态势，全力守护市民财产安全；打击涉毒犯罪，严打制贩毒、新型毒品违法犯罪活动，努力破获一批毒品案件，抓获一批毒品犯罪嫌疑人，缴获一批毒品，强戒一批吸毒人员；打击绺窃犯罪，重点围绕长途汽车、集贸市场、观光景区、地铁等重点场所和部位开展反扒工作，坚决遏制绺窃类犯罪。（洛报融媒记者 申利超 通讯员 石渊博 文/图）