8日下午，全省政法队伍教育整顿第一次交流推进会召开，省政法队伍教育整顿第三驻点指导组组长黄庚倜在洛阳分会场作交流发言，汇报驻点指导情况。 8日下午，全省政法队伍教育整顿第一次交流推进会召开，省政法队伍教育整顿第三驻点指导组组长黄庚倜在洛阳分会场作交流发言，汇报驻点指导情况。 省政法队伍教育整顿第三驻点指导组副组长耿景智、倪玮，市领导赵会生、娄会峰、何伟、王飞、李保国、曲海滨、吴志军参加会议。 黄庚倜在发言中指出，洛阳市学习教育环节规定动作已经完成，自选动作有创新有特色，查纠整改环节工作超前谋划，“为民办实事”活动同步开展，实现了教育整顿的良好开局。省政法队伍教育整顿第三驻点指导组进驻洛阳以来，按照省政法队伍教育整顿领导小组要求，坚决扛牢驻点指导政治责任，坚持严督实导，推动了洛阳市政法队伍教育整顿工作走深走实。驻点指导组坚持政治引领，把准政策尺度，确保指导工作方向不偏；坚持制度保障，压实工作责任，确保指导工作规范有序；坚持主导与指导融合，同向发力，确保一体推进；坚持抓实抓细，紧盯规定动作，确保学习教育入脑入心；坚持明察与暗访相结合，把握整体态势，确保整体联动。下一步，省第三驻点指导组将认真贯彻此次会议精神，进一步提高政治站位，把准政治方向，创新方式方法，不断提高驻点指导质量和水平，扎实做好查纠整改环节驻点指导工作，努力做到让党放心、让人民满意。（记者 申利超 通讯员 张继峰）