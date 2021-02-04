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预计明年十一开街！洛阳将再添文旅新地标
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2021.04.30 15:02

　　４月30日上午，洛阳大型文化旅游综合体项目“河洛古城”二期核心区正式开工。二期核心区占地约450亩，由隋唐主题公园文化区和传统文化街区构成，预计明年十一开街。

河南同元文化古镇旅游开发有限公司总经理方祥文先生讲话

　　出圈的洛阳文旅，更需要持续出彩

　　支撑点：打造一批立得住、叫得响、传得开的知名文旅品牌

　　在河洛古城酝酿二期核心区的两年来，洛阳在文旅融合高质量发展上迈上新台阶，从“旅游城市”转型向“城市旅游”发展。洛阳牡丹、应天门、老君山、二里头等洛阳元素频繁“出圈”就是具体体现。

　　出圈的洛阳文旅，更需要持续出彩，需要加快打造一批立得住、叫得响、传得开的知名文旅品牌，擦亮“古今辉映、诗和远方”城市名片。

　　河洛古城二期核心区正是按照这一思路进行规划，设有河洛大剧院、河洛府、河洛书院、庙会广场、篝火广场、隋唐天街、大唐公主府、大唐相国府、酒坊、豆腐坊、综艺馆、古戏台、过街楼，环形景观河道、游客接待中心、大型旅游专用停车场等文化建筑节点及旅游文化设施。包含大型演艺、夜市庙会、书院博览、文化体验、文博鉴赏、艺术创意等功能。

　　它的落地，恰逢其时！

　　发力的文旅强市，更需要铁杆粉丝

　　支撑点：城市综合发力+品牌专业运营，变游客为粉丝

　　城市给力，品牌专注。具体到文旅综合体，品牌方的专业运营必不可少，变游客为粉丝，尤为关键。

　　河洛古城的出品方，是有着“中国古镇缔造专家”之称的同元集团。早在2004年，同元集团便以超前的文旅开发及经营理念，开始打造旅游文化综合体云南彝人古镇，到2017年，彝人古镇全年接待游客人次达1150万，解决近2万人就业、居住。

项目鸟瞰图

　　同元集团后续成功开发、运营的重庆长寿菩提古镇、湖南桃花源古镇、甘肃兰州老街等文旅综合体，同样顺利落地，并以专业运营思路成就良好游客体验，成为当地的文旅标杆和旅游新名片。

　　河洛古城具备吃、住、行、游、购、娱六大要素，天天有节目、月月有节日、季季有主题，将充分展现千年帝都民俗文化魅力，为往来洛阳的游客提供良好旅游二次消费场所！

项目实景拍摄

　　坚定的文化自信，更需要融合理念

　　支撑点：从产品到服务，文旅融合新理念贯穿其中

　　在逛吃玩乐中感受洛阳历史之后，还能在河道旁随意找一间酒吧坐下来小酌，享受丽江般的诗情画意，微醺时回到旅途中的家，星级酒店、快捷式酒店、公寓式酒店、客栈……丰俭由人。

　　春季，也许还是在“游园会”里和汉服小姐姐开派对，让人恍若穿越至千年洛阳城，到了暑期，古城里便是满满研学味道，河洛书院更是书香弥漫，各项国学体验不胜枚举……历久弥新。

　　从产品到服务，河洛古城的文旅“融合”新理念贯穿其中，目的就在于让游客乃至粉丝更深入地感受河洛文化的魅力，坚定文化自信。

　　值得一提的是，河洛古城二期核心区还规划有商铺、餐饮、酒吧、茶室、创意工作室、星级酒店、快捷式酒店、公寓式酒店、客栈式酒店、客栈、家庭旅馆、高端客栈等文旅综合体产品。建成后河洛古城将自持70%，30%投放市场可售。这也将在一定程度上保证综合体统一运营、持续发展。

　　项目地址：洛阳市洛龙区中州东路与二广高速交会处东北角

　　销售：0379-60653666、招商：0379-65230668

　　相关链接：

　　河洛古城位于洛阳中州东路与二广高速交会处，地铁1号线杨湾站旁，占地约1000亩，总建筑面积预计约40万平方米，总投资45亿元。

　　咨询电话0379-60653666！⑧
[ 责任编辑：马佳佳]
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