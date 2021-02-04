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新地标！洛阳龙门站综合交通枢纽换乘中心建成【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.01 15:37

　　1日，洛报融媒记者从洛阳市轨道交通集团获悉，经过7个多月的持续攻坚，洛阳龙门站综合交通枢纽换乘中心正式建成，即将实现龙门综合枢纽各类交通方式的快捷换乘。

　　洛阳龙门站综合交通枢纽换乘中心，在整个综合枢纽北广场上的中间位置，位于洛阳城市时代轴线上，东侧为洛阳龙门站、西侧为龙门长途客运站，与广播电视塔、博物馆、兴洛湖公园、牡丹博物馆等多个建筑形成轴线节点，凸显了城市南北通透性。

　　1日记者来到刚刚建成的换乘中心，看到这是一个结构设计新颖、造型别具匠心的圆柱形的建筑。洛阳市轨道交通集团相关负责人介绍，该换乘中心主体为混凝土框架结构，屋盖采用“大跨空间悬索钢结构+铝镁锰合金板金属屋面”结构，建筑外立面装修核心使用玻璃砖材质，两侧使用玻璃幕墙设计与格栅相结合，面朝北广场的一侧将设置一块大屏幕。

　　换乘中心上下共四层结构，是实现各种交通方式近距离换乘的交通极核。将设置电动扶梯和直梯、步梯等配套设施方便乘客选择。其中，地下一层为连通地铁站和停车场，是地铁2号线、社会车辆、出租车的换乘区；地上一层主要为公交车场与换乘厅；地上二层与高铁站候车厅同层，在东西两侧分别设置有一条人行步道，通往高铁站和长途客运站的进站口，同时该层还预留了未来连通龙门综合枢纽南广场的通道，可以实现南北两个广场的换乘衔接；地上三层为屋顶景观亮化层。

　　记者在现场看到，该换乘中心目前地面层东西两侧的公交车候车安全岛已设置完成，西侧设4个安全岛，东侧设2个安全岛。按照计划，待各项设备及服务设施提升完成后，龙门综合交通枢纽的公交车将改到换乘中心两侧进行停靠。地下区域的换乘区，下一步将结合地铁2号线的开通及北广场出租、社会车辆等停放区域的优化完善后逐步投用。(洛报融媒记者 李东慧 鲁博 通讯员 牟岩松 孙亚军)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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