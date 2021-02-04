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4月1日至9日，洛阳龙门站将加开多趟高铁列车
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.29 16:38

　　今日，洛报融媒记者从铁路部门获悉，清明小长假即将到来，为方便广大旅客节假日出行，4月1日至4月9日，中国铁路郑州局集团有限公司管内每日加开多趟高铁列车，满足管内游客出行需要。

　　其中，涉及洛阳龙门站的加开车次如下：

　　郑州东站——洛阳龙门站

　　G7949次：郑州东站始发时间为21:26，到达洛阳龙门站时间为22:02

　　G7950次：洛阳龙门站始发时间为22:17，到达郑州东站时间为22:54

　　G7940次：洛阳龙门站始发时间为19:41，到达郑州东站时间为20:20

　　郑州东站——三门峡南站

　　G7943次：郑州东站始发时间为6:35，到达三门峡南站时间为7:44

　　G7948次：三门峡南站始发时间为19:29，到达郑州东站时间为20:49

　　南阳东站——洛阳龙门站

　　G7938/9次：南阳东站始发时间为16:51，到达洛阳龙门站时间为19:22(途经郑州东站变更车次为G7939)

　　三门峡南站——南阳东站

　　G7944/1次：三门峡南站始发时间为8:02，到达南阳东站时间为11:36(途经郑州车站变更车次为G7941)

　　G7946/7次：南阳东站始发时间为15:59，到达三门峡南站时间为19:12(途经郑州车站变更车次为G7947)

　　铁路部门提醒旅客，列车具体运行信息以车站公告为准，您可以关注12306铁路官方网站及车站公告了解最新列车运行动态，合理安排行程，出行请戴好口罩，做好个人防护。(洛报融媒记者 余子愚)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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