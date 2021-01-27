16日起，71路不再途经洛阳龙门站

15日，记者从市公交集团获悉，为进一步加强关林景区与龙门石窟景区的对接，从3月16日起，市公交集团将优化调整71路。
15日，记者从市公交集团获悉，为进一步加强关林景区与龙门石窟景区的对接，从3月16日起，市公交集团将优化调整71路。
15日，记者从市公交集团获悉，为进一步加强关林景区与龙门石窟景区的对接，从3月16日起，市公交集团将优化调整71路。
调整后，71路由关林庙公交枢纽站发车，走关林路、龙门大道到达龙门石窟；回程与去程运营线路一致。且优化调整后，71路不再途经洛阳龙门站，如果您想从关林庙乘坐公交车去洛阳龙门站，可改乘167路。（洛报融媒记者 冯莹雅 通讯员 赵承 文/图）
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