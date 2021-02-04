洛阳今天晴天间多云　气温13℃到30℃

今起到5月5日，洛阳多晴好天气，其中几天风力较大，气温明显回升，适宜出游。

期盼的五一假期就要来了，随着国内疫情防控形势向好，有旅游机构预测，今年五一假期，国内出游人数将迎来爆发式增长，预计达到2亿人次。

昨日，中国天气网推出五一天气地图，阴晴冷暖一目了然。具体来说，五一假期，全国大部分地区气温总体适宜出游，空气质量较好。5月1日至2日，我国中东部大部分地区以晴好天气为主。3日至4日，我国北方有大风降温沙尘天气过程，南方有一次较强雷雨天气过程。5日，我国中东部大部分地区由大风降温转为晴好天气。

具体到河南来说，今年五一假期，预计我省以晴好天气为主、气温起伏不大，最高气温24℃到30℃，但需防范3日东南部局地强降水及强对流天气对交通运输等方面的不利影响。

昨日下午，市气象台发布五一假期洛阳天气预报。今起到5月5日，洛阳多晴好天气，其中几天风力较大，气温明显回升，适宜出游。

具体预报如下

●30日(周五)：晴天间多云，偏西风4级到5级，阵风6级到7级，气温13℃到30℃。

●5月1日(周六)：晴天间多云，偏南风3级左右，气温12℃到27℃。

●5月2日(周日)：晴天转多云，气温15℃到27℃。

●5月3日(周一)：阴天转多云，部分地区有阵雨，气温16℃到28℃。

●5月4日(周二)：多云到晴天，西北风4级左右，气温17℃到25℃。

●5月5日(周三)：晴天间多云，气温14℃到28℃。（记者 张喜逢 通讯员 郭铭博）